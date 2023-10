Medea Falcioni oro e bronzo ai mondiali

Mondiali di windsurf nel segno dell’Italia. Si sono conclusi i Giovanili e Juniores iQFOiL a Cadiz con una pioggia di medaglie d’oro: u19 maschile Leonardo Tomasini (Circolo Surf Torbole), u17 femminile Francesca Maria Salerno (CC Roggerro di Lauria) e u15 Medea Falcioni (SEF Stamura), che raggiunge anche il bronzo assoluto u17. Doppia medaglia per l’anconetana. La baia di Cádiz si dipinge di azzurro grazie anche a una sontuosa prestazione di squadra che ha permesso a tanti italiani di trovarsi tra le prime posizioni per tutta la settimana. Negli u19 femminili sfortunata Carola Colasanto (Tognazzi Marine Village) che scivola in quarta posizione proprio oggi, in u19 maschile Federico Pilloni (Y C Costa Smeralda) gareggia a braccetto con Tomasini fino a oggi e poi chiude quinto, davanti a lui al quarto posto Jacopo Gavioli (Circolo Surf Torbole).

Alessandra Sensini: "Con tre ori e un bronzo il nostro settore giovanile IQFOIL conferma di avere un programma solido e sostanzioso. Nel maschile, Leonardo Tomasini vince l’oro dopo aver dominato per tutta la settimana insieme a Federico Pilloni, mostrando entrambi una netta superiorità rispetto al resto della flotta. Leonardo negli ultimi mesi ha manifestato una grande crescita sia tecnica che caratteriale. Insieme a Jacopo Gavioli, abbiamo 3 atleti nelle prime 5 posizioni e questo ci attesta come Nazione più forte al mondo. Mi dispiace per Carola Colasanto che, per le sue qualità tecniche e per i risultati di tutta la settimana, si meritava di salire sul podio. Altre tre medaglie arrivano dall’U17 e U15 femminile: Francesca Salerno con grande determinazione ha saputo cogliere tutti i vantaggi del nuovo formato e si è presa l’oro nell’U17, mentre Medea Falcioni vince l’oro nell’U15 ed è bronzo U17. Da evidenziare che le due categorie, U15 e U17, regatano insieme e Medea è entrata in testa nelle “medal series” dopo aver dominato tutta la settimana e totalizzando 18 punti in 14 prove disputate. I miei complimenti ai nostri atleti per queste medaglie, ma anche a tutto il settore giovanile IQFOIL: i tecnici federali insieme agli allenatori di Circolo stanno portando avanti un ottimo lavoro di squadra". Il campionato è stato organizzato dalla Federazione Andalusa di vela e rappresentava il terzo evento della stagione di questa nuova disciplina olimpica ospitato dalla regione, grazie alle strutture costiere di alta qualità e alle condizioni della baia di Cádiz.