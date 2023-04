Medea vola sull’acqua del Garda e stravince

Medea Falcioni non finisce di stupire. La dodicenne anconetana campionessa di windsurf si è ripetuta nel weekend pasquale a Campione del Garda, in occasione della seconda tappa della coppa del mondo (Iq foil international games) della tavola olimpica.

Medea, 12 anni, ha dominato le prime giornate di open series overall imponendosi anche sull’ungherese, classe 2008, campionessa del Mondo uscente. Nonostante la fredda temperatura, sono state disputate tutte le prove previste, suddivise in course, slalom e marathon (la corsa più lunga, circa 50 minuti totali) che Medea ha vinto, accedendo così direttamente alla semifinale della medal series.

Medea ha poi vinto la semifinale e si è classificata seconda alla finale, con un testa a testa combattutissimo, portando a casa una medaglia d’oro U15 e una d’argento nella categoria U17.

Buon piazzamento anche per Elias Cardinali che, alla sua prima regata nella nuova classe, finisce 32º U17 e 6º U15.

Medea Falcioni, atleta della Stamura Ancona, ha iniziato giovanissima e anno dopo anno si è imposta come rivelazione nelle categorie che ha disputato, sorprendendo tutti gli addetti ai lavori. La ragazza anconetana, da molti considerata un prodigio, ha trascorso i giorni tradizionalmente riservati alla Pasqua e quindi alle vacanze scolastiche, ad allenarsi per dare il meglio di sé in gara e a quanto pare i risultati le stanno dando ragione. Il sogno di Medea, ora, è diventare la più giovane atleta anconetana che punta a disputare le olimpiadi nel windsurf.