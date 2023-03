Medea vola sull’acqua e coltiva il sogno olimpico

Giovanissima, ma già grandissima, Medea continua a volare sull’acqua, verso il tetto del mondo e il sogno olimpico. È stato un fine settimana entusiasmante quello appena trascorso a Cadice, in Spagna, dove si sono svolti da giovedì a domenica gli IQ Foil International Games, gare valide per la Coppa del Mondo della tavola olimpica. Per i non addetti ai lavori, la windsurf IQ Foil è una classe appena inserita nel programma delle Olimpiadi estive, dove debutterà il prossimo anno con i giochi di Parigi: una svolta regolamentare che ha aggiunto interesse attorno al windsurf, rivoluzionandolo e soprattutto aprendolo ai giovani. E di giovani ce ne erano davvero tanti a Cadice, dove i migliori specialisti della nuova classe olimpica si sono dati appuntamento praticamente al gran completo. Ben 174 velisti al via, provenienti da 22 Paesi per tre diverse categorie – Senior, Youth Under 19 e Youth Under 17 – ma alla fine la medaglia d’oro è andata ad una anconetana della Sef Stamura, Medea Falcioni. Era una delle più giovani in gara Medea, che, classe 2010, pur avendo soltanto 13 anni, regatava nella Youth Under 17, dunque con avversarie più grandi anche di quattro anni. Ancora una volta però Falcioni – già campionessa europea under 13 lo scorso anno a Marina Piccola, nella classe Techno 293 – ha dimostrato che l’età non conta, se si hanno coraggio, classe e talento, sbaragliando la concorrenza. Medea Falcioni è partita subito bene, facendo capire alle avversarie che per il successo bisognava fare i conti pure con lei: giovedì infatti nella prima prova sulle acque di Cadice ha subito conquistato il secondo posto tra le under 17, prima inoltre della sotto categoria under 15. La sua società l’aveva subito celebrata sui social invitando i tanti appassionati dorici a tifare per lei in vista delle prove successive ed è proprio qui che Medea Falcioni ha compiuto il suo capolavoro. Nelle regate conclusesi sabato infatti la portacolori della Sef Stamura ha conservato il secondo posto nella categoria Youth Under 17 femminile, medaglia d’argento, ottenendo allo stesso tempo il primo tra le under 15, dove non c’è stata praticamente lotta: la turca Canpolat è infatti finita seconda nella categoria per l’età più bassa ad oltre 20 punti di distacco, un divario enorme. Falcioni ha regatato con regolarità durante tutta la competizione spagnola togliendosi anche il lusso di aggiudicarsi una prova singola, davanti a ragazze anche molto più grandi di lei. "Un grandissimo Archiabò per la nostra Medea!", la festeggia in perfetto stile Stamura il suo club: e chissà che un giorno l’amata tavola Medea non possa sfoggiarla sul podio intriso di gloria di un’Olimpiade.

Andrea Pongetti