Melchiorri a Recanati: gol e buone prestazioni

Se possa essere considerato un rimpianto, questo lo dirà solamente il tempo, ma una cosa sembra essere certa: Federico Melchiorri avrebbe fatto ancora molto comodo a quest’Ancona. Basta guardare i numeri e il rendimento che il "Cigno di Treia" sta avendo con la Recanatese in queste primissime uscite stagionali: sette presenze condite da tre gol, il tutto attraverso prestazioni maiuscole e un’ottima intesa con il compagno di reparto Alessandro Sbaffo. A Recanati, Melchiorri sta vivendo una seconda giovinezza: quella che, per intenderci, sembrava stesse vivendo già ad Ancona, con quelle cinque reti segnate nelle prime gare con indosso la maglia dorica, che facevano sognare in grande i tifosi e che sembravano lanciare i biancorossi verso traguardi prestigiosi.

Poi la flessione, che è coincisa con il vistoso calo della squadra, fino a dei playoff disputati dignitosamente. A giugno, la società dorica ha scelto di non puntare più su Melchiorri, sul quale si era nel frattempo fiondata la Recanatese: troppo ghiotta per i leopardiani l’occasione di riuscire a comporre con Sbaffo una coppia d’attacco che ha ben poco a vedere con la categoria. I risultati, in questo avvio di stagione, sono sotto gli occhi di tutti: i giallorossi occupano il sesto posto con tredici punti in piena zona playoff, avanti di cinque lunghezze rispetto a un’Ancona che invece arranca.

Chiaro, sarebbe riduttivo ricondurre la differenza di rendimento tra le due squadre al solo Melchiorri: la formazione di Pagliari gioca un calcio spensierato e spumeggiante, ma soprattutto in grado di far divertire i tifosi. Quello che in questo momento non sta riuscendo all’Ancona, che infatti ne sta risentendo in termini di risultati. E’ ancora presto per tirare la somme, ma forse un attaccante dell’esperienza di Melchiorri sarebbe servito eccome a Donadel.

Gianmarco Minossi