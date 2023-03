Melchiorri, buone notizie: nessuna frattura

Quando è stato portato via dal campo in barella dai sanitari del 118, sugli spalti i tifosi hanno pensato al peggio: invece, fortunatamente, per Federico Melchiorri è stato solo un bruttissimo spavento. L’infortunio subito al braccio destro in seguito a una caduta nella gara contro il Cesena ha fin da subito destato preoccupazioni, ma alla fine il bollettino medico di ieri del club dorico ha rassicurato tutti: gli esami diagnostici hanno infatti evidenziato una sublussazione del gomito destro. Assenza di fratture ossee con interessamento dei tessuti molli: l’attaccante sarà monitorato nelle prossime ore, ma potrebbe addirittura essere convocato per la trasferta di domenica in terra sarda, quando i biancorossi saranno impegnati in casa della Torres. Segnali confortanti quindi, che sembravano difficilmente pronosticabili, viste le condizioni in cui versava lo stesso Melchiorri dopo il contrasto subito.

Sospiro di sollievo quindi per Colavitto, che con uno Spagnoli ancora in precarie condizioni fisiche si sarebbe trovato con un’ulteriore grana. A proposito di Sardegna, tra i tanti messaggi di pronta guarigione che sono arrivati al Cigno di Treia da parte delle sue ex squadre, c’era pure quello del Cagliari, formazione con cui militò in Serie A e che di Melchiorri conserva bellissimi ricordi, come si evince dalla grande quantità di attestati di affetto e stima che i tifosi cagliaritani stanno scrivendo sui social. E’ stato lo stesso attaccante a ripostare sul proprio profilo Instagram questi messaggi, segno di come anche lui abbia voglia di rientrare il prima possibile, per tornare a un gol che manca da oltre un mese. Intanto le ammonizioni subite contro il Cesena sono costate caro a Emanuele Gatto e Pier Luigi Simonetti, che sono stati squalificati per una giornata: assenze pesanti per Colavitto, che a Sassari potrà comunque contare su Mario Prezioso, che ha finito di scontare i tre turni di squalifica dopo l’espulsione rimediata a Lucca per un fallo di reazione su Panico.

Gianmarco Minossi