Melchiorri e l’arrivo di Donadel: "Portata una ventata d’aria fresca"

L’Ancona si avvicina alla trasferta di Recanati lavorando sotto il sole del Paolinelli con il sorriso. Sarà il ritrovato buonumore dopo il successo sul Rimini, sarà la personalità di Marco Donadel che, come dice uno che di calcio ne ha masticato parecchio come Melchiorri, "ha portato una ventata d’aria fresca all’interno dello spogliatoio", fatto sta che i biancorossi sembrano aver ritrovato quelle energie mentali e fisiche indispensabili per affrontare al meglio l’ultimo appuntamento della stagione regolare. Un appuntamento da cui dipenderà la posizione nella griglia playoff che l’Ancona affronterà a partire dal prossimo 30 aprile. Prima, però, c’è da superare l’ostacolo Recanatese, squadra che per i recenti risultati che hanno deciso il vertice del girone, prima pareggiando a Reggio Emilia e poi replicando il pari anche a Chiavari contro l’Entella, dimostra di essere la vera mina vagante del girone. Formazione da affrontare con la massima attenzione, non solo per quanto fatto vedere nelle ultime 18 sfide, ma anche per la voglia di riscattare nel derby lo scotto del 4-0 subito al Del Conero all’andata. Un incidente di percorso, come lo ha definito l’ex biancorosso Emanuele Pesaresi nei giorni scorsi, una tappa infelice che probabilmente ha dato la scossa ai leopardiani di Giovanni Pagliari che nel girone di ritorno hanno cambiato registro, concludendo le partite lontane dal Tubaldi imbattuti. Insomma, la squadra che si apprestano ad affrontare i dorici rappresenta un ostacolo vero, e servirà la migliore Ancona per venirne a capo con altri tre punti che significherebbero almeno sesto posto, se non addirittura il quinto. Anche se, come si riporta sopra, gli accoppiamenti di playoff al momento rappresentano un’incognita. Tra l’altro l’Ancona affronterà l’impegno senza tre giocatori squalificati, che sono il portiere Perucchini, il terzino Martina e il centravanti Spagnoli, ma anche senza capitan Gatto.

Quattro assenze che obbligheranno Marco Donadel a fare dei cambiamenti rispetto all’undici che ha affrontato il Rimini. Davanti a Vitali, che sostituirà in porta Perucchini, la difesa a tre dovrebbe essere composta dal rientrante De Santis e da Camigliano insieme a uno tra Fantoni e Mondonico, tutto dipenderà dalle condizioni di quest’ultimo, che resta il favorito per una maglia da titolare. A centrocampo una linea a quattro che diventerebbe a cinque in fase di non possesso con Mezzoni e Brogni esterni, e con Paolucci, Prezioso mediani, più Simonetti trequartista pronto a ripiegare ma anche a dare man forte ai due attaccanti che potrebbero essere Melchiorri e Di Massimo, oppure Mattioli o Moretti, ma con la variabile dei due diffidati che sono Prezioso e Di Massimo: Donadel potrebbe decidere di tenerli a riposo in vista dei playoff.

g.p.