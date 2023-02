Melchiorri e Ragatzu, bomber tutto cuore

Sono i gioielli di Ancona e Olbia, entrambi hanno giocato in serie A e domenica al Del Conero si troveranno di fronte, curiosamente dopo aver giocato e segnato nella massima serie entrambi con la maglia del Cagliari. Sono Federico Melchiorri e Daniele Ragatzu, attaccanti di razza, autori di un mare di gol nelle categorie professionistiche e protagonisti anche in serie A. Due che hanno scelto, a età diverse e in momenti differenti, di riavvicinarsi a casa per continuare a giocare come professionisti in serie C, mentre potrebbero ancora militare in categorie superiori. Lo testimoniano le dieci reti messe a segno finora da Daniele Ragatzu con la maglia dell’Olbia: il cagliaritano anche all’andata contro l’Ancona dimostrò con una doppietta tutte le sue qualità. Federico Melchiorri non è certo da meno: cinque gol in quattro partite con la maglia dell’Ancona, dopo le quattro realizzate in questa stagione in serie B a Perugia. Tante cose accomunano il maceratese e il cagliaritano che hanno scelto come seconda casa, rispettivamente, Ancona e Olbia, e alcune li distinguono: Federico Melchiorri ha 36 anni, Daniele Ragatzu 31, il primo è soprattutto un centravanti, il secondo una seconda punta o un trequartista, il cigno di Treia nella sua carriera tra i professionisti – ma bisogna ricordare anche la pausa e la ripartenza dai dilettanti – ha messo a segno 82 reti, il pibe di Quartu 107. Melchiorri ha vinto un campionato di serie C con il Perugia nella stagione 202021 e uno di B con il Cagliari nella stagione 201516, Ragatzu ha giocato in nazionale giovanile under 16, 17 e 19. Il cagliaritano è stato un enfant prodige del vivaio rossoblù: ha esordito in serie A giovanissimo, il primo gol nella massima serie lo ha realizzato nella stagione 200910 contro la Fiorentina quando aveva appena diciassette anni. Federico Melchiorri è approdato al Siena a diciott’anni e la stagione successiva ha fatto il suo esordio in serie A, ma il primo gol nella massima serie risale a molto dopo, alla stagione 201617 contro la Sampdoria, all’età di ventinove anni. Gli altri due sempre in quella stagione, quello storico contro l’Inter e quello contro il Torino. Tre reti in tutto, in A, solo ed esclusivamente con la maglia del Cagliari, proprio come Ragatzu che di reti in A ne ha firmate cinque, l’ultima nella stagione 201920 contro il Sassuolo. Un’altra curiosità accomuna i due bomber dell’Ancona e dell’Olbia: entrambi hanno oggi una quotazione di mercato di 300mila euro (fonte: Transfermarkt), in passato Ragatzu ha toccato la quotazione di 1,5 milioni euro, Melchiorri quella di 2,5 milioni. Oggi giocano ad Ancona e Olbia e fanno battere il cuore delle rispettive tifoserie, eppure le loro storie si incrociano a Cagliari, una maglia e una società di grande significato per entrambi, anche se non hanno mai giocato insieme. Il cigno e il pibe si troveranno domenica pomeriggio in campo al Del Conero, pronti con la loro classe d’altra categoria ad accendere la sfida e a scrivere un’altra pagina della loro storia.

Giuseppe Poli