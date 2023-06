Melchiorri, neanche il tempo dell’ultimo saluto Davanti le certezze sono Spagnoli e Di Massimo

Se il mercato dell’Ancona parte dalla ricostruzione della difesa – i quattro giocatori in prestito sono tutti difensori o terzini e questo è il reparto che ha dato meno garanzie nel corso della stagione appena conclusa – anche l’attacco subirà notevoli cambiamenti. Infatti se n’è già andato senza troppi convenevoli Federico Melchiorri, già ritratto sui social della Recanatese con la nuova maglia: evidentemente la voglia di assicurarsi un posto a Recanati era forte e all’Ancona va bene così, dato che non aveva intenzione di provare a riconfermare il Cigno di Treia. In attacco l’Ancona ripartirà da Spagnoli e Di Massimo, ma soprattutto da Spagnoli, giocatore che ha dato prova, durante la stagione, di poter giocare per la squadra quanto per puntare al gol: il suo ginocchio dovrebbe beneficiare del riposo di questo periodo per tornare a lavorare nelle migliori condizioni in occasione del ritiro di luglio. In una teorica classifica degli attaccanti dorici basata sulle loro possibilità di restare in biancorosso, Spagnoli si trova sicuramente al primo posto, poi viene Di Massimo: a suo favore non solo i dieci centri in campionato ma anche la possibilità di adattarsi anche come trequartista nel gioco di Donadel. Qualche chance di restare ce l’hanno tutti gli altri, ma poche: Petrella, infatti, non ha dato sufficienti garanzie di tenuta fisica, Moretti è stato un giocatore più dedito al sacrificio che ispirato sotto porta, Lombardi e Mattioli sembrano due attaccanti su cui c’è ancora molto da lavorare. E se l’Ancona vuole alzare l’asticella avrà bisogno di giocatori con più peso sotto porta. Uno di questi potrebbe essere Jonathan Italeng, centravanti dell’Atalanta classe 2001 che ha terminato la stagione con il Montevarchi con sei gol. Una stagione certo non esaltante, vista anche la retrocessione dei toscani, ma in cui Italeng ha avuto modo di mostrare le sue qualità. Piace all’Ancona che potrebbe provare ad averlo in prestito, ma l’Atalanta punta ad avere una sua seconda squadra in serie C e potrebbe richiamare diversi prestiti che ha in giro per l’Italia, da Italeng allo stesso Brogni. Poi per l’attacco c’è sempre il pensiero stupendo di Claudio Santini del Rimini, ma sembra più una suggestione che un’ipotesi sulla via di trasformarsi in trattativa.

g.p.