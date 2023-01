Melchiorri sposa l’Ancona "E’ stata la mia priorità"

Finalmente sposi: l’Ancona abbraccia Federico Melchiorri dopo un lunghissimo corteggiamento che ha radici quasi decennali (lo voleva già il ds Sandro Marcaccio ai tempi di Marinelli, ndr). "Quando ho saputo di essere stato messo sul mercato dal Perugia –spiega il ’cignodi Treia’ –, l’Ancona era una priorità". Una separazione tutt’altro che facile da Perugia, dove in quasi quattro stagioni è diventato uno dei giocatori più amati dalla tifoseria: "Sono state fatte determinate scelte societarie: nel girone di andata non ho mai giocato con continuità. Non avrebbe avuto senso rimanere dove non mi volevano". E’ appena arrivato, ma Melchiorri dimostra fin da subito di non volersi porre limiti: "Sono arrivato con il massimo dell’entusiasmo: ho seguito l’Ancona con interesse in questi due anni e ho notato che i risultati confermano che la società sta facendo ottime cose. Preferisco non parlare di obiettivi, ho sempre ragionato partita dopo partita". A Perugia la sua cessione non è stata affatto digerita dalla piazza, come dimostrano i commenti dei tifosi perugini questi giorni sui social: "Sono sempre stato convinto che il tifoso che vive la squadra sappia apprezzare chi lavora bene e chi mette il cuore in quello che fa. Cosa mi sento di dire? Ho una grossa responsabilità, ma i risultati che sta ottenendo la squadra sono simbolo di una società forte e sana: la strada che sta percorrendo è quella giusta". Melchiorri di promozioni in Serie B ne intende, avendo conquistato l’ultima due anni fa proprio con la maglia del Perugia: "Quell’anno sembrava un campionato chiuso, con il Padova che aveva un vantaggio che pareva incolmabile, ma alla fine vincemmo noi. Non vedo l’ora di iniziare a giocare, non poniamoci limiti. Ancora non ho avuto modo di parlare con Colavitto: a breve ci conosceremo meglio, ma da quel che ho sentito, so che è un ottimo allenatore, con una visione di gioco che si sposa con la mia. La sua propensione offensiva ha sicuramente giocato a favore di questa mia scelta. Ho ricoperto tutti e tre i ruoli d’attacco in carriera, non ho problemi ad adattarmi". Una scelta in cui ha avuto un peso determinante anche il calore del tifo anconetano: "La tifoseria è una parte fondamentale. Ho scelto l’Ancona anche per questo aspetto, sarà sicuramente uno stimolo in più". Chiosa finale sul suo (momentaneo?) ex compagno di squadra Edoardo Iannoni, da un mese nei radar del ds Micciola: "Mi piacerebbe averlo qua con me: è un giocatore con grandissime potenzialità". Il suo like su Instagram alla notizia del tuo trasferimento ad Ancona può essere un indizio? "Me lo auguro".

Gianmarco Minossi