Melchiorri trascina, è super Ancona

2

REGGIANA

1

(4-3-3); Perucchini; Barnabà, De Santis, Camigliano, Martina; Simonetti, Gatto, Prezioso (25’ st Paolucci); Petrella (25’ st Spagnoli), Melchiorri (36 st Basso), Moretti (41’ st Mattioli). A disp. Piergiacomi, Vitali, Lombardi, Pecci, Brogni, Fantoni. All. Colavitto.

REGGIANA (3-5-2); Venturi; Luciani (8’ st Rosafio), Hristov, Laezza; Guglielmotti (8’ st Fiamozzi), Kabashi (25’ Muroni), Cigarini, Vallocchia (28’ st Nardi), Guiebre; Lanini (28’ st Capone), Pellegrini. A disp. Voltolini, Cauz, Rossi, Varela, Cremonesi, Sciaudone. All. Diana.

Arbitro: Panettella di Bari.

Reti: 9’ Hristov, 18’ (rig.) e 1’ st Melchiorri.

Note - Ammoniti: Kabashi, Luciani, Gatto, Hristov, Cigarini, Diana; espulsi: Hristov al 44’ per doppia ammonizione; spettatori: 5209 compresa quota abbonati e 367 reggiani, per un incasso di euro 38864; recuperi 2’ + 4’.

Davanti a più di cinquemila persone e a patron Tiong, arrivato espressamente in aereo in mattinata, l’Ancona si supera e impone lo stop alla capolista Reggiana in un pomeriggio da ricordare, anche per i due gol di Federico Melchiorri che regalano il successo ai biancorossi.

Che partita al Del Conero, e che Del Conero: l’Ancona va sotto, ma recupera, passa in vantaggio a inizio della ripresa e poi si difende con i denti sino all’ultimo reggendo l’urto rabbioso della capolista ferita e conducendo in porto una vittoria che vale platino. Sognare non era vietato prima di ieri, a maggior ragione adesso: Ancona sempre quarta, ma con questo successo cristallino sulla Reggiana la squadra di Colavitto rimette in gioco la corsa per il primo posto.

Primo tempo vibrante ed emozionante, giocato a gran ritmo con l’Ancona pronta a fare male con le sue ripartenze, come quella da cui nasce l’azione che porta al rigore di Melchiorri. La prima occasione, infatti, ce l’ha l’Ancona con Petrella che imbeccato da Melchiorri alza troppo la mira. Poco dopo il vantaggio della Reggiana, su calcio d’angolo Hristov approfitta di un’incertezza della difesa biancorossa e di testa in tuffo la mette dove Perucchini non può arrivare.

La reazione dell’Ancona c’è ed è veemente, Moretti è in serata e si rende subito pericoloso con un sinistro alto. Poco dopo l’azione da manuale del gol che porta l’Ancona a conquistare un sacrosanto rigore, imposta Simonetti, Petrella lancia Prezioso che serve Moretti, scatto bruciante e Luciani lo mette giù: dal dischetto Melchiorri si ripete come una settimana prima contro la Vis Pesaro, spiazza Venturi, pareggia i conti e realizza il terzo gol in biancorosso in altrettante partite. Poi tanta Reggiana che preme l’Ancona nella sua metà campo ma rischia ogni volta che i dorici innescano le loro ripartenze.

Nella ripresa in un attimo l’assist di Prezioso in area per Melchiorri che controlla e infila Venturi con un gol che fa esplodere la curva. Poi i cambi, la Reggiana che mette alle corde l’Ancona, i miracoli di Perucchini su Laezza, la sofferenza fino all’ultimo minuto e poi il triplice fischio che fa esplodere la festa.

Giuseppe Poli