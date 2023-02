Melchiorri, un cigno più forte di ogni male

di Giuseppe Poli

Affonda le radici nel Maceratese la storia del bomber che in due settimane ha fatto innamorare Ancona a suon di gol. Il cigno di Treia – soprannome con cui viene accomunato al più celebre cigno di Utrecht, Marco Van Basten – con le sue quattro reti, realizzate nelle prime tre partite disputate con la maglia dell’Ancona, è già ben avviato per iscrivere il suo nome tra i cannonieri più famosi e amati che hanno vestito la divisa con il cavaliere armato. C’è chi dice di lui che se gli infortuni non ne avessero limitato la pur brillante carriera, chissà dove sarebbe arrivato.

Federico Melchiorri e la sua eleganza, i suoi dribbling, il suo completo arsenale di colpi, il suo istinto d’attaccante, la sua generosità, insieme al suo carattere schivo e umile, di chi non ama troppo i riflettori, l’esultanza dopo i gol, le manifestazioni d’euforia. Perché lo show, quello vero, Melchiorri lo plasma con i piedi o con la testa. Comunque in campo, dentro l’azione, fino a saziare la sua fame di rete. A lui basta il minimo gesto d’esultanza, perché al resto, al contorno, alla festa, agli abbracci, ci pensa la squadra che lo coinvolge e lo trascina nei momenti di massima euforia. Come è successo sabato scorso, sotto la curva nord dopo il raddoppio in apertura di ripresa: una manciata di secondi per smarcarsi in area, ricevere il filtrante di Simonetti, controllare e saltare con uno scavetto il portiere della Reggiana. E’ arrivato ad Ancona senza bisogno di tante presentazioni. Per lui parlano la sua storia e il suo curriculum, ma anche i tanti ostacoli che ha dovuto affrontare e superare nella sua carriera, scartati come un avversario che si frappone tra lui e la porta. Dopo i primi calci a Tolentino, infatti, Melchiorri approda in serie A nel 2006, a diciannove anni, con la maglia del Siena, esordio contro l’Empoli. L’anno successivo finisce in C2 a Giulianova, poi Samb, Poggibonsi e ancora Giulianova, quando nel 2010 rischia seriamente di smettere con il calcio a causa di un cavernoma venoso, forma tumorale benigna che può produrre emorragie al cervello con l’insorgenza di altri problemi.

Una malattia che scopre per caso, dopo gli esami fatti in seguito a uno scontro di gioco durante la partita Giulianova-Cavese. Di qui lo stop inatteso. Pensa addirittura di smettere, poi però superato il decorso della malattia riprende a giocare, ricominciando dall’eccellenza, sempre a Tolentino. E’ lì, ha confessato una volta, apprende la filosofia del lavoro e del sacrificio. Così, passo dopo passo, dal Tolentino alla Maceratese, si rinnova la chiamata dalle categorie superiori, in B a Padova, Pescara e poi Cagliari. Poi il nuovo stop, stavolta per la rottura del legamento crociato, nel 2016, quindi il ritorno con il Cagliari ma in serie A, i gol, il nuovo infortunio al ginocchio, altro ostacolo alla sua carriera, il passaggio al Carpi. Di reti ne ha fatte a centinaia e altre vuole continuare a farne con la maglia dorica. Ma senza quegli stop chissà dove sarebbe potuto arrivare, il cigno cannoniere che fa impazzire Ancona.