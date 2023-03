Melchiorri, una garanzia Di Massimo c’è

Perucchini 7: grande intervento su Marzierli (in fuorigioco) nel primo tempo, miracolo su Noccioli nella ripresa.

Mezzoni 7: decisivo in occasione del secondo gol in cui confeziona l’assist, si perde Galligani in un paio di circostanze, cresce nella ripresa, una furia sulla fascia destra.

Mondonico 6: concede qualcosa a Marzierli, non è al meglio ma nel complesso una buona prova.

De Santis 6,5: entra nella ripresa a partita decisa, ma la sua presenza non è mai un optional. Camigliano 6,5: puntuale in ogni circostanza in cui viene chiamato in causa.

Fantoni 6: entra a un quarto d’ora dalla fine e porta il suo contributo a partita decisa.

Martina 6,5: Gerardini è un cliente scomodo, limita le scorribande sulla fascia ma quando lo fa si rende sempre pericoloso. Simonetti 6,5: sbaglia un gol fatto nel primo tempo, un altro paio nella ripresa, impreciso negli ultimi venti metri

Gatto 6,5: dà ordine alla manovra, sbaglia qualche imbucata, una diga in chiusura davanti alla difesa.

Paolucci 6,5: si procura il rigore, sempre pronto a conquistare palloni utili e a innescare veloci ripartenze.

Petrella 7: realizza il gol del 2-0, quarto centro stagionale, ma sbaglia anche alcuni appoggi facili.

Lombardi 6: un tempo in cui dà vivacità all’attacco dorico.

Melchiorri 7: sesto centro stagionale in apertura di ripresa, gli manca la freschezza di quando è arrivato ad Ancona, ma il ritorno al gol è buon segno.

Mattioli 6: una sua giocata nei minuti finali meriterebbe più fortuna.

Di Massimo 7: sigla dagli undici metri l’ottavo centro stagionale, suo l’assist per Spagnoli, ma sbaglia anche qualche appoggio di troppo. Spagnoli 6: mezz’ora di lotta per ritrovare la condizione.

All. Colavitto 7: guida la squadra che ritrova il successo, sfrutta le rotazioni nella ripresa.

Giuseppe Poli