Melchiorri verso la panchina: c’è bisogno di lui

Buone notizie dalla risonanza cui s’è sottoposto ieri pomeriggio il bomber Federico Melchiorri in seguito alla sublussazione del gomito destro rimediata contro il Cesena: gli esami hanno evidenziato un interessamento dei muscoli flessori della mano e del legamento collaterale ulnare. All’attaccante, che già sta facendo terapie specifiche, sarà applicata una fasciatura e un tutore. Oggi pomeriggio al Del Conero effettuerà dei test e in funzione dell’esito, domenica a Sassari potrebbe dunque andare in panchina.

C’è bisogno di lui, nel difficile momento che sta attraversando la squadra. Sette partite cinque punti: l’Ancona ha terminato il suo trend positivo nella partita vinta con la Reggiana lo scorso 4 febbraio, per infilarsi in un tunnel da cui però comincia a vedersi la luce. Da allora una sconfitta a Fermo, un pari con l’Olbia, un ko pesante con l’Entella, un pari a Lucca, la vittoria con il San Donato che sembrava aver fatto riapparire il sereno, quindi la caduta di Imola e l’ultima sconfitta in casa contro il Cesena. E’ davvero un momento no: i cinque punti racimolati in sette partite sono una media da retrocessione. Se l’Ancona è in crisi, lo è solo per i risultati, però, perché l’Ancona ammirata per almeno un’ora contro il Cesena non è una squadra cui manca il gioco: mancano i gol, la freddezza e la precisione sotto porta, ma la squadra costruisce tante occasioni e gioca bene. Anche lo scorso anno era andata in difficoltà: dalla sfida con la Reggiana a quella con il Gubbio, nel girone di andata: in sette partite aveva raccolto tre punti. Un momento dal quale si risvegliò contro il Siena, con quel famoso 3-2 in rimonta con doppietta di Delcarro. Quindi un’altra serie negativa, otto giornate tra fine febbraio e marzo 2022 in cui i dorici raccolsero sei punti, più o meno contro le stesse avversarie, crisi cominciata contro la Reggiana al ritorno e risolta con la partita di Teramo. Curiose coincidenze. Ma l’Ancona di quest’anno è un’altra cosa, di partite davvero sbagliate, finora, ne ha disputate poche, sicuramente quelle di Carrara e di Imola. In mezzo tanti errori individuali, tanti gol divorati, tanti punti persi per strada, ormai una decina, tante decisioni arbitrali avverse, e anche tanti, troppi infortuni – l’ultimo quello di Melchiorri – che ne stanno condizionando negativamente il cammino. Ma quest’anno l’Ancona ha inanellato anche una serie virtuosa, tra la sfida interna vinta con la Recanatese al successo nel ritorno sulla Reggiana, otto partite in cui ha raccolto venti punti, alla straordinaria media di 2,5 punti a partita. Poi la crisi del gol, appunto. La squadra si allenerà oggi al Del Conero, domani la rifinitura e sabato mattina la partenza per la Sardegna. A Sassari arbitrerà Domenico Mirabella di Napoli.

Giuseppe Poli