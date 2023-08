Melges 32 World Championship Avvio d’oro per Enfant Terrible

Giornata perfetta per la vela dorica: inizia nel migliore dei modi il Melges 32 World Championship di Enfant Terrible-Adria Ferries (oggi 1-1-1) che ha vinto le tre prove disputate nell’ambito della giornata di apertura di questo evento organizzato dalla Fraglia Vela Riva. La straordinaria performance del team dell’anconetano Alberto Rossi (cinque volte campione del mondo di vela) è stata accompagnata, oltre che da un’ora di media intensità, da un avvio solido anche da parte di Petite Terrible-Adria Ferries (che segna un 2-4-2). Il team di Claudia Rossi (figlia di Alberto) segnalatosi come anello di congiunzione tra Enfant e il resto della flotta, ha pagato, in occasione della seconda prova, lo scotto di una partenza meno brillante del previsto ma è comunque riuscito a recuperare terreno, dimostrando di avere passo e visione tattica. A completare il podio provvisorio, sono i campioni uscenti di Pippa (3-3-3), in ritardo di sei punti rispetto a Enfant Terrible-Adria Ferries e di uno nei confronti dell’equipaggio di Claudia Rossi. In top five, invece, resistono Wilma di Fritz Homan (5-2-4) e Heat di Max Agustin (4-5-8). "E’ stata una giornata fantastica: la barca era ottimamente settata, le partenze sono state molto buone e Vasco ha interpretato il campo in modo sensazionale. Quando torni all’ormeggio con tre primi – ha commentato Alberto – sai che meglio di così proprio non potevi fare", ha commentato Rossi senior.

"Abbiamo fatto bene, non c’è che dire, ma il segreto è restare umili: soltanto ieri, nella practice race, non abbiamo performato al meglio perché abbiamo peccato in fatto di concentrazione. Abbiamo imparato la lezione e il cambio di passo di oggi lo dimostra" - ha spiegato il tattico di Enfant, Vasco Vascotto, che ha aggiunto: "Dopo un anno di lavoro, ci sentiamo finalmente veloci e sono contentissimo del boat handling tanto che, a bordo, posso concentrarmi solo sulla tattica, lasciando ai ragazzi la totale gestione della barca". "Per noi è stata una giornata positiva – le parole di Diego Negri, tattico di Petite Terrible-Adria Ferries – la barca ha camminato bene e ci siamo sentiti confidenti in tutte le situazioni e andature. Peccato per lo start della seconda prova, che ci ha visto uscire dalla linea tra gli ultimi in quanto impacchettati in mezzo ad altre barche: alla luce di ciò, finire quarti rappresenta comunque un buon risultato". Il Mondiale Melges 32 riprenderà domani, alle 13, con la disputa di altre tre prove. L’evento si concluderà nel pomeriggio di sabato: sono previste un massimo di 10 prove. Oltre a incoronare il nuovo campione iridato, i risultati della manifestazione saranno utili a definire la classifica delle Melges 32 World League 2023.

Nicolò Moricci