"Memorial Alessio Giovannini", in pista il pluricampione Barontini

E’ il giorno del memorial Alessio Giovannini al PalaIndoor. Oggi va in scena il meeting in ricordo del giornalista scomparso quattro anni fa, da "correre" nella "casa" di Alessio, quel Palaindoor che era il luogo sportivo del cuore, la pista che adorava. "La passione per l’atletica che incontra la professione di giornalista. La capacità di raccontare non soltanto il risultato, ma il lato più umano e prezioso di ogni impresa. Affidabile, scrupoloso, generoso, sempre dalla parte degli atleti".

Lo ricordano così dalla Fidal Marche e oggi nella Dorica lo ricorderanno in tanti, nella seconda edizione del memorial, compreso Simone Barontini, il pluricampione italiano di mezzofondo reduce dal ritiro al caldo del Sudafrica. Barontini gareggerà in un 400 (ore 18.25) che servirà come "allenamento" in vista dei meeting all’estero negli 800 metri. È il suo esordio in gara nel 2023. Il trofeo – evento organizzato dalla famiglia di Giovannini e dal Comitato Regionale Fidal – andrà ai più veloci nelle gare sui 60 metri, in continuità con l’edizione inaugurale della passata stagione. Ma il suo ricordo si estenderà a tutte le specialità, con ingresso gratuito per il pubblico. Sulla pedana del triplo è attesa al debutto stagionale l’azzurra Dariya Derkach (Aeronautica), sul rettilineo dei 60 torna a gareggiare Giovanni Galbieri (Aeronautica). Possibile sfida con il vincitore della prima edizione Angelo Ulisse (Fiamme Gialle), Francesco Sansovini (Olimpus San Marino), Nicholas Artuso (Fiamme Gialle) e Marco Ricci (Nissolino Sport).

Al femminile, ai blocchi di partenza nei 60 la staffettista azzurra Irene Siragusa (Esercito), Costanza Donato (Bracco Atletica), Chiara Melon (Fiamme Azzurre), Giorgia Bellinazzi (Esercito) e l’allieva Alice Pagliarini (Atl. Fano Techfem) ormai a due centesimi dalla migliore prestazione italiana U18 di 7.44. Quattrocento con Virginia Troiani (Cus Pro Patria Milano) e Alessandra Bonora (Bracco Atletica), e al maschile con Riccardo Meli (Fiamme Gialle) e Matteo Raimondi (Pro Sesto Atl. Cernusco), 800 per il campione d’Europa con la staffetta del cross Yassin Bouih (Fiamme Gialle), Enrico Riccobon (Atl. Brugnera Friulintagli), Joao Bussotti (Esercito), Federico Riva (Fiamme Gialle), tra le donne Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre), e nei 3000 Joyce Mattagliano (Esercito) e Giulia Aprile (Esercito). Nei 60hs si sfidano due U23 in ascesa come Giulia Guarriello (Atl. Guastalla Reggiolo, 8.19) e Veronica Besana (Atl. Lecco Colombo Costruzioni, 8.20), nei 60hs maschili c’è Leonardo Tano (Atl. Meneghina) che ha fatto parlare di sé dopo il recente 7.87 del Palaindoor.

Tornando alle pedane, alto maschile con Christian Falocchi (Fiamme Oro), Eugenio Meloni (Carabinieri) e Stefano Sottile (Fiamme Azzurre), lungo maschile con Antonino Trio (Athletic Club 96 Alperia), triplo uomini con Simone Biasutti (Fiamme Gialle), nell’asta Alessandro Sinno (Aeronautica), nel lungo Carol Zangobbo (Assindustria Sport).

Michele Carletti