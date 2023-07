Memorial "Bellezza" Trionfano i fidardensi

Spettacolo di calcio giovanile a Osimo dove si è svolto il Memorial Bellezza, kermesse sportiva organizzata dall’Osimana, rivolto alla categoria Esordienti e Pulcini che ricorda Roberto Calleri Bellezza, figura di spicco del calcio osimano e per anni promotore del Memorial Lanari.

Si è giocata l’undicesima edizione, con le squadre che sono tornate a contendersi il trofeo dopo lo stop per la pandemia.

Quasi un mese di partite al Santilli. Ben 20 le squadre ai blocchi di partenza provenienti da diverse parti della regione, 12 nella categoria Pulcini e 8 in quella Esordienti.

In quest’ultima in trionfo gli esordienti del Castelfidardo sull’Aurora Jesi.

Venerdì sotto una pioggia incessante e alla fine di una partita alquanto equilibrata sono i fidardensi ad aggiudicarsi il trofeo. Servono i calci di rigore al Castelfidardo per prevalere visto che sia i tempi regolamentari che quelli supplementari si sono chiusi sullo 0-0. Terza piazza per il Camerano che supera nella finalina il Santa Maria Apparente. Nella categoria Pulcini nella finalissima giocata il giorno prima di quella Esordienti a trionfare è stata l’Aurora Jesi (squadra A) superando in finale la Sirolese che chiude comunque il torneo a testa alta salendo sul secondo gradino del podio.

Terza l’Aurora Jesi B, in una competizione che ha vissuto sfide emozionanti in entrambe le categorie giocate all’insegna del divertimento e del rispettto dell’avversario.

Bilancio positivo per il torneo come si evidenzia dalle parole degli organizzatori.

"E’ stato un grande successo- fanno sapere dalla società giallorossa -. Ripartire è stato bellissimo dopo tre anni di inattività causa Covid".