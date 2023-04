Mezzoni è come Forrest Gump: non si ferma mai

Perucchini 6: basta la sua presenza per infondere sicurezza nella squadra, non ha bisogno di compiere interventi degni di nota.

Mezzoni 7: le sue scorribande sulla fascia mettono in costante difficoltà il Rimini, nel primo tempo si mangia l’occasione del raddoppio, sicuro e puntuale, esce coi crampi.

Fantoni 6,5: se la cava alla grande, da rivedere con la palla tra i piedi, che regala talvolta agli avversari.

Camigliano 6: fa valere la sua stazza e la sua esperienza in mezzo all’area.

Brogni 6,5: una scoperta in fase difensiva, nel primo tempo non ne sbaglia una, un orologio svizzero nel reparto arretrato biancorosso.

Martina 7: secondo centro stagionale e ottima partita, attento in difesa e propositivo in avanti.

Simonetti 7: in area avversaria getta al vento diverse occasioni, ma è un moto perpetuo e nella ripresa confeziona anche l’assist per il raddoppio di Spagnoli. Oltre a centrare la traversa

Prezioso 6,5: dà ordine alla manovra dorica facendo attenzione alla gestione del pallone.

Paolucci 6: più utile in fase di interdizione che in impostazione, ma non pecca mai di generosità e recupera palloni importanti. Bene anche quando esce Prezioso.

Spagnoli 7,5: delizioso l’assist del neocapitano per Di Massimo, poco dopo potrebbe raddoppiare, lo fa nella ripresa con una progressione da bomber di razza.

Di Massimo 7: rigenerato, decimo centro in campionato, potrebbe anche raddoppiare ma la traversa ferma la sua conclusione.

Basso 6: il suo ingresso nella ripresa dà solidità alla squadra davanti alla difesa. Moretti 6: nella ripresa mette subito a frutto la sua mobilità. Melchiorri, Lombardi e Brogni ng.

All. Donadel 7: non era facile prendere la squadra in mano a due giornate dal termine e tornare a far suonare l’Aida.

Giuseppe Poli