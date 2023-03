Mezzoni è il migliore Bene Perucchini

Perucchini 6: incolpevole sui due gol, per il resto compie buoni interventi.

Mezzoni 6,5: il migliore dei dorici, in costante proiezione offensiva, bene anche in difesa, non sbaglia praticamente nulla.

Mondonico 5: gli sfugge Simeri in occasione del primo gol, in difficoltà sugli inserimenti dei centrocampisti dell’Imolese, si vede che non è al meglio.

De Santis 5: entra nella ripresa ma compie errori gravi, come quello di non riuscire a controllare Tulli in occasione del gol partita negli ultimi secondi.

Camigliano 5,5: cala vistosamente nella ripresa, quando dovrebbe sorreggere la difesa con la sua esperienza.

Martina 5: indeciso nella circostanza del primo gol dell’Imolese, nella ripresa commette un errore che potrebbe mandare in porta l’Imolese.

Basso 5: tanta lotta nel primo tempo, ma anche tanta, troppa imprecisione.

Simonetti 5,5: il suo ingresso nella ripresa dà nuove energie ai dorici ma gioca con il freno a mano tirato, essendo in diffida. Gatto 5,5: indispensabile in numerose circostanze, ma non riesce a dare ordine alla manovra dorica né a trovare le imbucate giuste.

Paolucci 6: numerosi scarabocchi ma anche tanta energia e qualche bella giocata.

Lombardi 6: si procura il calcio di rigore, ma dalle sue parti Annan è un pericolo costante.

Petrella 5: quasi mezz’ora in cui non riesce mai a mettere a terra le sue qualità.

Spagnoli 6: dal dischetto decimo centro stagionale, poi una partita a servizio della squadra, senza spunti apprezzabili.

Barnabà ng.

Di Massimo 5,5: ha sulla testa la palla del raddoppio e non la sfrutta, per il resto non è il solito attaccante.

Melchiorri 5: mezz’ora in cui cerca in cui cerca i compagni più volte, invano.

All. Colavitto 5: la squadra sbaglia il primo tempo e nella ripresa le sostituzioni non permettono il cambio di marcia.

g. p.