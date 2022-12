"Mi dispiace per Michael, vedremo il da farsi sul mercato"

"Un punto che ci permette di muovere la classifica, andiamo avanti" è il commento a caldo del direttore sportivo Francesco Micciola all’Artemio Franchi di Siena dopo il pareggio ottenuto venerdì scorso dall’Ancona. Anche se vedendo i risultati giunti dagli altri campo resta un po’ di rammarico, l’Ancona avrebbe potuto approfittarne e invece sale "solo" al settimo posto in classifica, appaiata al Fiorenzuola. "Negli ultimi venti metri – ha proseguito Micciola – c’è mancata un po’ la stoccata finale, abbiamo avuto delle occasioni nella parte finale della gara, ma è un pareggio giusto". Sull’infortunio a Michael D’Eramo e sul mercato di gennaio: "Mi dispiace molto per Michael. Vedremo il da farsi. Certo che già durante le festività saremo al lavoro e vedremo dove e come intervenire sul mercato". Gli stessi 32 punti dello scorso anno: "La squadra può fare di più, sono convinto che nel resto del girone di ritorno potremo fare meglio di quanto fatto finora, ci mancano dei punti, lo sappiamo. I ragazzi si sono sempre sudati il posto e si sono sempre applicati anche in allenamento, in qualche partita però abbiamo perso punti per strada soprattutto in partite che avevamo in pugno, ed è stato un peccato. Però c’è quasi tutto il girone di ritorno". Un’Ancona che a Siena, in piena emergenza, ha tirato fuori anche quella maturità necessaria per badare al sodo, per pensare prima di tutto a difendersi, per tornare a casa con un risultato positivo: "Ho visto una squadra matura, perché abbiamo sofferto ma non troppo, i ragazzi si sono comportati bene, speriamo che nel girone di ritorno possiamo vedere una squadra ancora più solida". Sulla partita di Siena, nel dopo gara, anche le impressioni del capitano, Emanuele Gatto: "Abbiamo fatto una buona partita e pareggiato in trasferta contro una squadra forte, è un buon punto. E’ stata una partita difficile, contro un avversario che è lì nel gruppone insieme a noi, non aver perso è importante, in questo momento". Pochi i pericoli corsi dall’Ancona, se si esclude la grande parata di Perucchini nel primo tempo su Paloschi: "Abbiamo rischiato soprattutto nel primo tempo, poi nel finale forse potevamo vincerla, con Petrella, sono partite così, che restano aperte fino all’ultimo, molte volte queste partite c’è anche capitato di perderle, stavolta invece non è successo, potevamo vincerla, ma ci teniamo stretti questo punto che muove la classifica. Chiudiamo l’anno con un risultato positivo. Da capitano se ci guardiamo indietro forse c’è qualche rimpianto, per qualche punto perso per strada. Però il percorso di crescita della squadra è stato notevole, anche le ultime prestazioni lo hanno dimostrato. Ma dovremo giocare un girone di ritorno migliore di quello di andata".

g. p.