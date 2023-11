"Mi è piaciuto tutto, vittoria importantissima"

Si presenta soddisfatto a fine partita Gianluca Colavitto e non potrebbe essere altrimenti: "E’ stata una bella partita, mi è piaciuto molto il primo tempo, pur avendo regalato tre situazioni che ci potevano costare caro. Ho visto una squadra che si sta applicando, che sta cercando di riprodurre ciò che si fa in allenamento. Oggi c’è stata la prestazione, ma soprattutto sono arrivati i tre punti, che erano fondamentali. Stiamo lavorando con tanta applicazione, ai ragazzi va il mio ringraziamento. In settimana abbiamo studiato bene la Recanatese, volevamo che il nostro centrocampo soffocasse la loro linea difensiva e noi lo abbiamo fatto bene. Anche i subentrati si sono dati da fare, dando il massimo per questi colori. Queste sono partite che possono essere riaperte anche sul 2-0: le gare non sono mai chiuse, avremmo potuto sfruttare meglio qualche ripartenza, ma l’importante era vincere per lavorare meglio. E’ giusto che la gente si entusiasmi, ma bisogna essere consapevoli che stiamo lavorando con un gruppo giovane, non si possono creare illusioni, perché è un attimo passare dall’essere un bravo allenatore ad uno scarso. Questa settimana ho allenato i ragazzi con la febbre a 38, quindi non ero al cento per cento, ma ciò non ha minimamente intaccato l’entusiasmo dei ragazzi". Contro la Recanatese è arrivata la terza vittoria casalinga consecutiva: "Mi auguro che il Del Conero torni ad essere il nostro fortino, che lo diventi fino a maggio".

La sconfitta di Sassari sembra insomma aver insegnato: "Quella gara va letta attentamente, sia per quanto riguarda gli aspetti positivi, che quelli negativi, ma è normale in casa della prima in classifica. E’ una sconfitta che ci ha fatto migliorare e di questo sono contento, così come sono contento dei rientri di Cioffi e Peli". Testa ora alla Spal, che i dorici affronteranno sabato: "A Ferrara andremo in uno stadio di blasone, andarci con una vittoria in tasca è sicuramente importante". Felice, ma composto, è anche Lorenzo Spagnoli: "Fare gol ti porta entusiasmo e consapevolezza: la scorsa stagione mi è servita per prendere più fiducia. Ho sempre avuto le capacità, bisogna solo trovare le occasioni giuste: oggi non sono contento al cento per cento, avrei potuto fare qualche assist in più, ma ho trovato il giusto entusiasmo. Esultanza liberatoria? Il gol è sempre una gioia incredibile, avrei preferito segnare sotto la curva, ma va bene lo stesso: poi avevo in tribuna mia moglie, quindi questo gol è anche per lei. Ora festeggiamo, ma da domani (oggi, ndr), cominceremo a focalizzarci sulla partita con la Spal".

Gianmarco Minossi