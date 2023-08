"Mi rimetto in gioco"

Era conteso da varie società. Alla fine Gianluca Bugaro ha scelto di vestire il giallorosso dell’Osimana (Eccellenza). "Mi ha convinto la conoscenza con vari giocatori della rosa che mi hanno parlato bene dell’Osimana, ma anche il confronto con dirigenza e mister che mi hanno fatto un’ottima impressione e così ho accettato la proposta di questa piazza affascinante", racconta Bugaro, 30 anni’. Un altro colpo importante per il reparto avanzato dell’Osimana che nella sessione di mercato estiva ha già inserito nel roster Tittarelli, bomber della scorsa Eccellenza, andato a segno a metà settimana nell’amichevole casalinga contro il Marina.

Bugaro è un esterno con classe e talento, con varie esperienze tra C e D vestendo le maglie di Vis Pesaro, Fermana, Pineto, Matelica e San Marino, con una sola apparizione in Eccellenza nella scorsa stagione con la Maceratese. Rimettersi in gioco è l’obiettivo di Bugaro "in un campionato molto complicato con tante belle realtà e squadre attrezzate che punteranno a fare bene". Bugaro ha già esordito in maglia giallorossa mercoledì nell’amichevole contro il Marina. A proposito di amichevoli dopo la partita di sabato a Senigallia l’Osimana sarà di scena il 19 agosto a Tolentino nel memorial Zazzera.

Michele Carletti