Micciola ha deciso: De Feudis sarà il vice di Donadel in panchina

L’Ancona ha ufficializzato ieri mattina il vice di Marco Donadel: si tratta di Michele De Feudis, classe 1971. De Feudis vanta una carriera importante da calciatore tra serie B e serie C, soprattutto a Bisceglie, Giulianova e Foggia, è stato per quattro stagioni vice-allenatore della Valle del Giovenco, contribuendo al doppio salto dalla serie D alla Lega Pro Prima divisione.

Dopo una parentesi nel settore giovanile, ha guidato la Berretti nazionale del Giulianova e gli allievi nazionali di Siena e Pescara, ha fatto parte dello staff del Teramo, in Lega Pro, come tecnico in seconda.

"E’ un professionista che conosco molto bene – ha dichiarato il direttore sportivo biancorosso, Francesco Micciola –, una persona che ho ritenuto giusto inserire a supporto di Marco Donadel in questa fase delicata della stagione". Donadel e De Feudis hanno guidato insieme il primo allenamento ieri al Paolinelli.

Sabato contro il Rimini dirigerà Davide Gandino di Alessandria, al suo fianco gli assistenti Andrea Maria Masciale di Molfetta e Pierpaolo Vitale di Salerno, quarto ufficiale Juri Gallorini di Arezzo. L’arbitro Gandino in questa stagione ha arbitrato sei volte nel girone B, mai l’Ancona, distribuendo una media di quattro cartellini gialli a partita, senza mai estrarre un rosso né assegnare un calcio di rigore.

Quanto al Rimini, la squadra di Marco Gaburro prosegue la preparazione con Gigli e Panelli che si allenano a parte. Per sabato il tecnico veneto spera di riuscire a recuperare il primo, reduce da un guaio al ginocchio che lo tormenta da settimane, considerando anche che Panelli sarà squalificato.

Dopo la pausa pasquale sono rientrati Santini, Sandri e Biondi, che hanno scontato la squalifica e che dunque saranno a disposizione del tecnico per la trasferta anconetana. Il Rimini attualmente si trova al decimo posto in classifica, l’ultimo utile per accedere ai playoff che dovrà difendere dagli assalti di Fermana e Recanatese, entrambe a tre lunghezze dai romagnoli. La squadra di Gaburro non sta attraversando un gran momento: nelle ultime sei partite ha raccolto cinque punti, l’ultima vittoria risale al 26 febbraio al Recchioni contro la Fermana.

I giocatori più in vista della squadra il bomber Claudio Santini, con 15 centri nella stagione, e l’indimenticato ex Ancona Andrea Delcarro, che finora di reti ne ha messe a segno 8, esattamente il doppio di quelle realizzate lo scorso anno con la maglia del cavaliere armato. La sua voglia di ben figurare al Del Conero sarà una delle tante insidie da cui dovrà guardarsi l’Ancona sabato, un’Ancona cui servono assolutamente i tre punti per rialzare la testa e guardare con fiducia e ritrovata serenità in direzione playoff.

g. p.