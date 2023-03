Micciola non le manda a dire: "Dobbiamo crescere sul piano caratteriale, ma tanto"

"A Sassari abbiamo raccolto un punto che ci teniamo stretti, perché alla fine potevamo anche perderla, la partita, dopo che abbiamo avuto la possibilità di chiuderla sul rigore". Comincia così la disamina del direttore sportivo biancorosso, Francesco Micciola, intervenuto ieri a Punto Biancorosso su Radio Tua, sul momento dell’Ancona. "Di Massimo ha sbagliato il rigore, succede, ne ho sbagliati tanti anch’io, e siamo andati in difficoltà, lì c’è cascato un po’ il mondo addosso, e loro potevano anche fare gol al 94’, è stato bravo Perucchini a parare. Ecco perché alla fine un punto ci sta bene". Ma non è contento, Micciola, e lo chiarisce più tardi: "Non posso essere contento, avevamo la possibilità di chiuderla e non ci siamo riusciti. E’ una squadra che deve crescere caratterialmente, ma deve crescere tanto". Sul rigore calciato da Di Massimo e non da Spagnoli, Micciola aggiunge: "La scelta del rigore spetta al mister, Di Massimo era nella condizione mentale giusta, poteva arrivare anche in doppia cifra, segnando il rigore, e per un attaccante che ha già fatto gol andare sul dischetto con fiducia è un buon presupposto per segnare. Poi lo sbaglia e qualcuno si chiede perché non l’ha battuto Spagnoli".Francesco Micciola, però guarda avanti, si prende le sue responsabilità e rassicura: "Siamo in un momento di difficoltà, purtroppo i numeri di queste ultime partite ci penalizzano, è giusto che ci prendiamo le nostre responsabilità e le critiche. E’ importante finire bene queste quattro partite e poi affrontare i playoff con l’entusiasmo giusto. Ora ci serve quella scintilla che nasce solo da una grande vittoria, e la dobbiamo cercare a tutti i costi". Sabato arriva la Carrarese, che viene da un’ottima serie: "Dovremo vincere e convincere, con la Carrarese – conclude Micciola – . Abbiamo bisogno di una vittoria che ci ridia entusiasmo, adrenalina, vitalità. Cercheremo di fare l’impresa, la Carrarese non è una squadra imbattibile. Se lo meritano i nostri tifosi, se lo merita il nostro presidente, Tony Tiong, noi ci metteremo tutto l’impegno possibile. Nei momenti di difficoltà ci vuole ancora più unione, sono certo che i ragazzi giocheranno una grande partita".

g.p.