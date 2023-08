Micciola: un Ferragosto per studiare il colpo Piace Peli, salta un possibile ritorno di Rolfini

Il mercato dell’Ancona non conosce soste e sta raccogliendo molte novità, la cui entità sembra non dare troppo nell’occhio solo perché i nomi ipotizzati nel famoso "taccuino di Micciola" sono sempre stati talmente tanti dall’ inizio delle trattative (ma anche prima dell’avvio ufficiale) da aver fatto ombra all’importante gruppo dei nuovi arrivati effettivi. L’aspetto qualitativo lo vedremo e ogni giudizio, che pure potremmo abbozzare dai test mach, risulta a nostro avviso prematuro. Ci riferiamo all’ultimo ufficializzato Antonio Cioffi, attaccante del Napoli di provenienza Pontedera, già in gruppo da diversi giorni e già schierato nell’amichevole contro il Ravenna con permesso speciale, e poi nell’allenamento congiunto con i Portuali. Prima di tale conferma c’era stato il colpo di Stefano Pellizzari, svincolato post-Fermana, e prima ancora Agyemang, Marenco ed Energe a contratto scaduto anch’essi, poi Cella dalla Cremonese a titolo definitivo, Dutu dalla Fiorentina in prestito via Gubbio, e Nador sempre in prestito dalla Spal. Ora le attenzioni del diesse vengono date tutte su un elemento di fascia destra, con Peli dell’Atalanta (ex Pontedera anche lui) che sta raccogliendo il consenso più forte. Niente da fare per un ritorno dell’attaccante Alex Rolfini, riconfermato ufficialmente dal Vicenza in tempi e modi studiati apposta per non creare più aspettative in nessuno. Del resto, la nostra opinione – a fronte di certe voci - sarebbe stata in ogni caso che il ritornare sui passi di decisioni prese a suo tempo non sia nel dna di questa dirigenza biancorossa, quindi niente suggestioni. Si potrebbe semmai far presente che, sempre dalla finestra di mercato con vista Vicenza, Micciola potrebbe aver notato un tentativo di trattativa dei veneti con il Gubbio per Bulevardi, che sembra non essere andato a buon fine, con il centrale di centrocampo che però è stato svelato dagli umbri come non incedibile; magari il ricordo di un suo gol in una recente sfortunata partita Ancona-Gubbio può aver risvegliato qualche idea nell’ uomo-mercato dell’Ancona. Uomo-mercato quale si trova ad essere, suo malgrado, anche il difensore dorico Agostino Camigliano, che di mestiere fa il giocatore di difesa, ma la cui accettazione (problematica, a quanto sembra) del trasferimento al Potenza, sbloccherebbe l’arrivo in casa dorica di Bright Gyamfi, uno dei laterali di destra che fa parte della lunga lista di cui sopra. Peli sembrerebbe al momento un piano B rispetto a lui, ma le tracce di Corsinelli del Gubbio, Valietti del Vicenza e Albertini del Cesena non sono da abbandonare definitivamente. Salvo il colpo che non ti aspetti tipico di Micciola, ovviamente.

Gianmarco Minossi