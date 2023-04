Michele Scarponi, omaggio a sei anni dalla morte

Marco Scarponi sempre in prima linea per la sicurezza stradale. E lo sarà anche oggi, a sei anni esatti da quel 22 aprile 2017 quando perse la vita suo fratello, Michele. Tanto è passato da quel tragico destino che si portò via capitan Astana, era sabato anche quel giorno, ucciso da un uomo alla guida di un furgone mentre era in sella alla sua bicicletta intento ad allenarsi in vista del Giro d’Italia. Oggi ‘’Scarpa’’ verrà ricordato anche da un suo ex direttore sportivo, ai tempi della Domina Vacanze, Riccardo Magrini, presente a Sassoferrato all’inaugurazione della Ciclo Appenninica Alte Marche (9 tappe, 200 km, 3570 metri di dislivello) con tanto di pedalata al mattino (dalle ore 9:30) sulla Ciclovia assieme a Zico, recordman e testimonial Alte Marche, poi in sella saliranno i sindaci e dopo l’inaugurazione, nel pomeriggio (ore 15), ci sarà il talk show in Piazza Matteotti con Luca Gregorio, RIccardo Magrini e Marco Scarponi, segretario della Fondazione. "’Nel talk show pomeridiano sarà l’occasione per ricordare Michele - spiega Marco, segretario della Fondazione MIchele Scarponi". Marco Scarponi in questi giorni è impegnato nell’Anconetano. Mercoledì proprio ad Ancona, alla Facoltà di Economia e Commercio Giorgio Fuà, la Fondazione Scarponi ha promosso un convegno gratuito denominato "sicurezza stradale e mobilità urbana sostenibile: verso un futuro possibile". "I temi della mobilità e sicurezza che la Fondazione sta portando avanti da tempo sono stati portati finalmente all’attenzione degli anconetani e si spera che si possa iniziare un percorso anche ad Ancona per una città a misura d’uomo. Una città delle persone. L’idea è quella di avere un dialogo continuo con la città di Ancona affinché si possa dare il via a iniziative di urbanismo tattico, zone 30 e percorsi di educazione stradale efficaci con le scuole".

A proposito di scuole. "L’iniziativa più importante al momento resta il progetto educativo "la strada è di tutti, a partire dal più fragile" che ci ha visti impegnati nella formazione di educatori della mobilità e in tante scuole". Anche se ancora tanto lavoro c’è da fare. "Di fatto siamo ancora lontani da un vero cambiamento, ma certe idee finalmente stanno arrivando a tutti i cittadini. Dobbiamo fare molto per cambiare la cultura stradale di questo paese, stiamo facendo la nostra parte. E’ stata presentata dal senatore Losacca anche una proposta di legge della distanza di un metro e mezzo di sorpasso del ciclista. La proposta di legge è stata chiamata "legge Scarponi".

Non mancherà neanche quest’anno la giornata sui pedali dedicata a capitan Astana. Non si correrà più la Gran Fondo, ma si pedalerà in una cicloturistica, domenica 8 ottobre per lo Scarponi day da Filottrano in cima alla Castelletta. "’Abbiamo deciso di trasformare la granfondo in una cicloturistica per rendere l’omaggio a Michele. Sarà sempre più una festa di condivisione delle emozioni e della strada. È una prova. Vedremo come andrà".