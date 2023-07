Miglio del Passetto, una sfida per 174 Uomini e donne: sbracciate sotto il solleone

S’è svolta ieri mattina davanti alla spiaggia e all’ascensore del Passetto la gara di nuoto in mare Miglio del Passetto, storia marinara di Ancona tramandata fino ai nostri giorni grazie all’organizzazione della Komaros Sub. In netto aumento i partecipanti, 174, rispetto alla passata edizione che era la prima dopo lo stop dovuto alla pandemia. In una giornata calda e soleggiata, con condizioni di mare ideali e poche meduse a infastidire i nuotatori, i risultati hanno dato ragione agli stessi vincitori assoluti dello scorso anno. Al maschile primo assoluto, come nella passata edizione, Francesco Ercolani, classe 2006 del Centro Nuoto Bastia, che ha completato il percorso sul miglio marino in 21’52", secondo Federico Casubaldo, Thebris Nuoto, terzo Gabriele Mattiello, Prosport Acqua. Al femminile prima, proprio come l’anno scorso, la perugina Elettra Cerbini, classe 2005 della Thebris Nuoto in 23’03", seguita dalle compagne di squadra Aurora Bazzurri e Alice Mattioli a pochi secondi di distanza. Premiato come primo degli anconetani Federico Gregorio della Vela Ancona, undicesimo assoluto al maschile, come prima delle anconetane, anche lei come lo scorso anno, Ludovica Marinangeli, agonista della Vela Ancona, sesta assoluta tra le donne. Tra gli amatori non tesserati primo il falconarese Cristiano Recanatesi, secondo l’anconetano Daniele Spina e terzo l’altro dorico Alessandro Cardoni. Il nuotatore che ha impiegato più tempo a percorrere il percorso è stato Bonifacio Cafarelli, classe 1943, che è anche l’atleta più anziano che ha partecipato alla competizione, mentre la nuotatrice più anziana che ha completato il Miglio è stata Isabella Barchetta, classe 1954, bolognese del Nuoto Club Azzurra 91. Alle 14.30 circa si sono svolte le premiazioni in piazza IV novembre.

g.p.