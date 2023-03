Mingiano il portafortuna "Osimana, ti porto in alto"

"Non ho avuto ancora modo di vincere un campionato" sussurra Marco Mingiano. L’attaccante leccese ci spera ancora, chissà magari quest’anno, perché ancora la matematica non condanna l’Osimana (Eccellenza). A tre giornate dalla fine i giallorossi hanno quattro punti di distacco dalla vetta. Missione difficile, ma non impossibile per i senza testa, con le speranze che sono aumentate domenica al 37’ della ripresa quando quella rovesciata di sinistro proprio di Mingiano, leccese di Lizzanello, ha gonfiato la rete e fatto esplodere il Diana stendendo l’Urbino. Il secondo gol in giallorosso che Mingiano aspettava da più di due mesi dopo il primo segnato a inizio gennaio al Porto Sant’Elpidio. Stessa porta di allora, "un gol che rappresenta il frutto dei sacrifici e delle sofferenze di questi mesi, visto che non sono stato bene per problemi di salute. Ero rammaricato visto che non riuscivo a dare il mio contributo realizzativo - spiega Mingiano, classe 1995 -. Dedico il gol alla mia famiglia, alla mia ragazza e ai miei compagni, straordinari". Un gol decisivo. "Servito per restare aggrappati al gruppetto di squadre che lottano per vincere il campionato. Avremo modo di dire la nostra. Quella di domenica penso che sia una vittoria meritata visto che le occasioni per segnare ce le abbiamo avute". Ora bisognerà pensare alla prossima sfida. Domenica sul campo del Chiesanuova (si gioca al Tubaldi di Recanati) una squadra affamata di punti salvezza. "Sarà una partita molto equilibrata. Affronteremo una squadra molto fisica, strutturata, che vorrà vincere per tirarsi fuori dalla zona playout. Ma dovremo fare di tutto per portare a casa la vittoria, perché ci consentirebbe di avere più possibilità di entrare nella griglia playoff". Mingiano sta crescendo nella forma fisica dopo aver messo alle spalle "una bronchite acuta che ho scoperto di avere solo due settimane fa. Per due mesi e mezzo non sono mai stato bene, ero a corto di ossigeno. Ora sto assumendo antibiotici, sto trovando dei miglioramenti". Tre partite alla fine della stagione regolare, tre finali. "Mi aspetto tanto, ci giochiamo un intero campionato, dovremo avere ancora più fame, siamo veramente agli sgoccioli e vogliamo riscrivere un po’ di storia che questa piazza merita. A Osimo mi trovo benissimo, una gran bella cittadina. Spero che ritorni nelle categorie che merita. Vorrei fare un appunto sui nostri tifosi. Sono meravigliosi e fantastici" ci tiene a precisare Mingiano che ha iniziato a giocare a 5 anni nella squadra del suo paese prima di passare al Casarano prima e al Crotone poi, con alcune convocazioni in B. Altre stagioni in Eccellenza con 15 gol a Gallipoli e in D 11 centri alla Sangiustese prima dello stop per il Covid. Ha giocato finali playoff, vinto i playout da protagonista in D con il Nardò, ma non ha mai gioito per un succeso in campionato. Quest’anno chissà…