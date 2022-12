Missione play off

2022, anno dei grandi cambiamenti per il basket jesino: nuova società (vecchia Aurora adieu), nuova proprietà, nuovo sponsor, l’ing. Ciaccafava e la sua General Contractor (per la storia esattamente trenta anni fa ebbe inizio, peraltro non in maniera indimenticabile - onorevole quarto posto nel campionato di serie C - l’era Sicc che di li a pochi mesi avrebbe rivoluzionato il modo di pensare, e di operare, degli addetti ai lavori della palla a spicchi), rinnovate ambizioni. Ambizioni? Accantonati, per mille e un motivo - alcuni evidenti, altri meno ‘sensibili’, tutti da esaminare, approfondire e, nei limiti del possibile, risolvere, e non sarà facile - i sogni del tanto auspicato ritorno in serie A, non resta che adeguarsi alla nuova realtà e accontentarsi di mantenere l’attuale serie B, il massimo, sportivamente parlando, cui una cittadina come Jesi possa, nell’attuale contesto economico e sociale, aspirare. Il 2022, inteso come prima parte della stagione agonistica, va peraltro in archivio come la migliore delle quattro dopo la retrocessione del 2019, un quarto posto in classifica (in nutrita compagnia) frutto di otto vittorie e cinque sconfitte tre inflitte dal trio di testa Rieti, Faenza (corsare al PalaTriccoli) e Fabriano, e due in trasferta, a San Miniato (dopo un supplementare) e a Imola sponda Andrea Costa. Da play off il cammino fuori casa (4 vinte, 3 perse), nella norma quello casalingo (4-2). A gennaio si conclude il girone di andata (derby in Ancona, Ozzano in casa), il girone di ritorno si annuncia più che mai appassionante, tre derby casalinghi Fabriano, Senigallia e Ancona probabilmente decisivi per provare ad arpionare l’unico posto (il quarto) disponibile per i play off già prenotati a suon di vittorie dalle attuali battistrada…

Gianni Angelucci