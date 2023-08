Mister Clementi: "Si vedono i frutti del lavoro"

Non è stato un pomeriggio soddisfacente per il tecnico della Vis Banchieri: sia per l’epilogo sia nella gestione del match.

"E’ difficile commentare una presentazione del genere, ritengo sia stata spezzettata in maniera eccessiva - afferma il tecnico della Vis Simone Banchieri - . Dobbiamo sfruttare queste occasioni per migliorare e dare spazio ai giovani o a quegli elementi che sono lontani dal campo da un po’. Nel finale siamo stati bravi a ripartire, trovando spazi interessanti, purtroppo ci è mancata un pizzico di lucidità sotto porta".

Tiene a freno l’entusiasmo invece Aldo Clementi, la strada è ancora lunga: "Non lasciamoci ingannare dal risultato - dice il mister rossoblu -. Indubbiamente la Vigor ha un’idea di calcio radicata, una filosofia di gioco che mi rispecchia, di sicuro mi fa molto piacere vedere i frutti di questo lavoro al cospetto di avversari più forti. Detto ciò andiamoci piano, abbiamo ancora tanto da fare".