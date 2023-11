Mister Colavitto si affida all’esperienza. Ancona con solo tre under contro Perugia

Mancano due giorni alla sfida al Perugia: Colavitto sembra puntare sui giocatori più esperti, per il confronto con il Grifo che il cavaliere armato vuole vincere a ogni costo. Ci sono in palio i tre punti, ma anche una possibile iniezione di fiducia che potrebbe indirizzare l’Ancona su binari favorevoli per il seguito del campionato e cominciare a riaccendere l’entusiasmo nella tifoseria. Colavitto recupera tutti gli effettivi a sua disposizione – e in un momento delicato questa è sicuramente una buona notizia –, ieri hanno lavorato tutti in gruppo, a parte naturalmente D’Eramo atteso presto al rientro con la prima squadra. Lavori di forza, soprattutto, e poi tattica insieme a Colavitto, e partitella ad alta intensità a campo ridotto.

Da una parte quelli che potrebbero essere gli undici titolari per domenica sera al Del Conero, anche se il condizionale è assolutamente d’obbligo, visto che il tecnico di Pozzuoli ha ancora due allenamenti a disposizione per giungere alle sue conclusioni definitive. Ieri, comunque, Colavitto ha assegnato le casacche dei titolari a Perucchini, centrali di difesa Cella e Pellizzari, terzini Clemente e Barnabà, centrocampo a tre con Nador, Gatto e Paolucci, tridente d’attacco con Energe, Spagnoli e Cioffi. Se così fosse, se cioè la formazione iniziale osservata ieri venisse confermata, significherebbe che per l’attesa sfida contro il Perugia Colavitto intende schierare soltanto tre under, che sarebbero Cella, Nador e Cioffi, il minimo indispensabile ai fini del minutaggio riservato ai giovani, probabilmente con l’obiettivo di dare maggiore spessore, fisicità ed esperienza alla squadra.

Un undici che sarebbe sostanzialmente quello visto in campo dal primo minuto contro l’Arezzo due settimane fa, ma con Clemente al posto di Barnabà nel ruolo di terzino destro. Il fanese, infatti, ha fatto una buona impressione a Fermo, oltre ad aver realizzato il gol, e sembra avere diverse chance per partire titolare domenica sera. I dubbi di formazione, dunque, potrebbero riguardare proprio il ruolo di terzino destro, ma anche quello di esterno destro d’attacco, posizione in cui Energe sembra al momento favorito su Peli, non solo perché Colavitto lo ha schierato tra i titolari ieri pomeriggio al Paolinelli, ma anche perché è partito dall’inizio nelle ultime due gare.

Di positivo ci sarebbe anche la conferma della linea Maginot, con Cella e Pellizzari che sembrano garantire esperienza, fisicità ed efficacia nella fase difensiva, supportati da Clemente e Martina: quest’ultimo ha riposato a Fermo e sembra destinato a riprendersi la maglia da titolare a discapito di Agyemang.

