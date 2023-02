Mister Neri è ancora Panchina d’Oro

FALCONARA

Mister Neri è ancora Panchina d’Oro, il premio consegnato a Coverciano da Gravina e Albertini.

Il miglior allenatore del futsal in rosa è ancora lui. Il tecnico falconarese ha ricevuto ieri a Coverciano la prestigiosa Panchina d’Oro, bissando il successo dello scorso anno. La cerimonia si è svolta alla Scuola Allenatori federale alla presenza del presidente della Figc Gabriele Gravina e di Demetrio Albertini, l’ex campione del Milan e della Nazionale oggi alla guida del Settore Tecnico della Figc.

"Quando sono entrato per la prima volta a Coverciano per il corso di primo livello ero come un bambino che entra a Disneyland – ha detto Neri –. Ricevere questo premio davanti ad allenatori che vedo la domenica in tv è un’emozione indescrivibile". E il pensiero è andato subito a papà Marcello, giocatore e allenatore professionista al quale è anche dedicato il campo sportivo falconarese in via Liguria.

"La dedica? A mio padre che non c’è più", ha aggiunto Neri.