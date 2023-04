Mister Santoni "prof" in Cina

Il Villa Musone e la Cina. Un legame che vede protagonista in questi giorni un allenatore del Villa, Fabio Santoni, tecnico della Juniores dei gialloblu, selezionato dall’Associazione Via Soccer per un progetto in Cina volto all’insegnamento del calcio nelle scuole primarie e secondarie.

Uno stage, iniziato da qualche giorno e che terminerà domenica, nella provincia dello Jangsu e che ha la finalità di portare le conoscenze di tecnici italiani ai docenti di educazione fisica per fare affermare sempre di più questo sport nella nazione del Dragone.

"Ringrazio in primis la società per avermi dato la liberatoria per questa avventura – commenta mister Santoni –. Per il sottoscritto si tratta di una nuova esperienza, visto che non sono mai stato in Cina ed è interessante potermi confrontare con una cultura e una concezione del calcio diversa dalla nostra. Un viaggio sicuramente molto stimolante".

Per un settore giovanile del Villa Musone che vede oltre duecento iscritti ricoprendo tutte le categorie eccetto gli Allievi. In alcune categorie ci sono anche doppie squadre ed è presente anche una formazione tutta al femminile under 10.

Dai giovani alla prima squadra con i gialloblu di Monaldi che in questa fase finale di campionato cercheranno di centrare la salvezza diretta in Prima Categoria (girone B). Attualmente il Villa Musone occupa la 13esima posizione (playout) insieme al Monserra con 29 punti, ma è reduce dal blitz vincente sul campo della Castelleonese, aggiudicandosi un autentico scontro salvezza visto che la Castelleonese occupa l’11esimo posto con soli due punti di vantaggio sulla squadra di Monaldi.