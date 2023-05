Mister Simone Ricci saluta Castelbellino

"Un bilancio positivo". Mister Simone Ricci da Sassoferrato saluta Castelbellino dopo un anno e mezzo (Prima categoriagirone B). "Posso ritenermi soddisfatto – continua il tecnico – perché la stagione passata arrivai a novembre con una situazione non facile chiudendo il campionato a ridosso della zona playoff. Abbiamo fatto un buon torneo, arrivando alle semifinali della Coppa Marche dove siamo usciti contro il Vismara che ha vinto poi il girone A. In campionato siamo stati 25 partite sempre dentro la zona playoff" dice Ricci, 36 anni. Alla fine sesto posto finale, con il Castelbellino che termina appaiato in classifica assieme allo Staffolo con 45 punti. Si chiude qui l’avventura di Ricci a Castelbellino che in passato ha ottenuto buoni risultati sulla panchina del Sassoferrato Genga vincendo il campionato di Prima Categoria per poi aggiudicarsi l’anno dopo i playoff di Promozione con salto in Eccellenza dove ha guidato nel massimo campionato regionale la squadra della sua città.