Moie, ancora un pareggio. L’Osimo Stazione resiste

MOIE VALLESINA

1

OSIMO STAZIONE

1

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini, Cameruccio, Carboni, Balducci, Marini, Pandolfi (7’ st Pieralisi), Mosca (20’ st Costantini), Rossetti, Sassaroli (35’ st Fabrizi), Paolucci (42’ st Yuri). All. Rossi.

OSIMO STAZIONE: Bottaluscio, Caruso, Pizzuto, Staffolani, Strologo, Rinaldi, Gyabaa, Giri (30’ st Karalliu), Pesaresi (20’ st Giuliani), Camilloni (45’ st Ippoliti), Coppi. All. Michettoni.

Arbitro: Serpentini di Fermo.

Reti: 30’ st Pieralisi, 40’ st Giuliani.

Non si ferma il mal di pareggio per il Moie Vallesina che non va oltre l’1-1 sul proprio campo contro nella partita contro l’Osimo Stazione.

Il primo tempo è stato a senso unico con varie occasioni da gol create, ma non sfruttate dai padroni di casa.

E’ stato bravo Bottaluscio a chiudere lo specchio della porta a Sassaroli e compagni e a respingere di piede il rigore nel finale del primo tempo (40’) tirato da Lorenzo Mosca anche se in un’occasione è il palo a salvarlo su gran botta da fuori area di Paolucci.

Dall’altra parte solo una conclusione ospite che però non impensierisce Anconetani.

I gol arrivano tutti nella ripresa con Pieralisi arrivato da pochi giorni dalla Biagio Nazzaro che lascia subito il segno alla mezz’ora con una conclusione di prima che non lascia scampo stavolta all’incolpevole Bottaluscio.

Un altro nuovo arrivato a segnare il pareggio dopo dieci minuti: è proprio Giuliani che sfrutta un’indecisione di Anconetani per siglare l’1-1 che arriva fino al fischio finale.

Perché il forcing finale che ha provato a innescare la formazione di casa non porta gli effetti sperati.