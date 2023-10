Moie-Biagio da scintille. Fari su bomber Montagnoli

E’ una giornata con scontri d’alta quota nel girone A di Promozione. La capolista solitaria Fermignanese alla prova del Sant’Orso, con quest’ultimo che proverà ad acciuffare la vetta. Per le nostre c’è un Moie Vallesina-Biagio Nazzaro Chiaravalle che promette scintille con le due squadre separate da un solo punto e che sembrano godere di ottima condizione, con la Biagio trascinata da bomber Montagnoli (7 gol). Visti i due scontri diretti potrebbe essere un turno favorevole per i Portuali Ancona che tornano a viaggiare dopo due partite casalinghe consecutive dove hanno raccolto solo un punto e in rimonta. La formazione dorica scenderà in campo domani sul campo di un Valfoglia che ha rimediato domenica cinque sberle a Chiaravalle. Il Marina si rimette in marcia dopo la delusione di una settimana fa andando a far visita a un Barbara Monserra rinfrancato dal pari in casa dei Portuali. L’Osimo Stazione di Michettoni in casa, contro il Villa San Martino, vorrà tornare a muovere la classifica dopo due ko di fila. La Castelfrettese al Fioretti cerca la prima vittoria stagionale contro l’Atletixo MondolfoMarotta. Domani in campo nel girone A, oltre i Portuali, anche il Fabriano Cerreto di scena sul campo della Pergolese per riprendere il discorso con la vittoria. Quello che vorrà fare oggi pomeriggio anche la Vigor Castelfidardo nel girone B che dovrà invertire la rotta dopo tre ko di fila: al Gabbanelli (ancora a porte chiuse) arriva l’Aurora Treia. Promozione, sesta giornata (ore 15:30).

Girone A. Oggi: Barbara Monserra-Marina, Castelfrettese-Atletico MondolfoMarotta, Moie Vallesina-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Osimo Stazione-Villa S.Martino, S.Orso-Fermignanese. Domani: Gabicce Gradara-Vismara, Pergolese-Fabriano Cerreto (ore 15), Valfoglia-Portuali. Classifica: Fermignanese 13; Portuali Ancona, Moie Vallesina e Sant’Orso 10; Biagio Nazzaro Chiaravalle 9; Marina e Fabriano Cerreto 7; Vismara 6; Osimo Stazione e Pergolese 5; Castelfrettese, Valfoglia e Atletico MondolMarotta 4; Barbara Monserra e Villa San Martino 3; Gabicce Gradara 2. Girone B. Oggi: Cluentina-Elpidiense Cascinare (ore 15), Corridonia-Atletico Centobuchi (ore 15), Porto S.Elpidio-Monticelli, Rapagnano-Palmense (ore 15), Sangiorgese Monterubbianese-Appignanese (ore 15), Trodica-Casette Verdini (ore 14:30), Vigor Castelfidardo-Aurora Treia. Domani: Potenza Picena-Matelica. Classifica: Monticelli e Matelica 10; Portyo Sant’Elpidio 9; Atletico Centobuchi, Palmense e Cluentina 8; Casette Verini, Trodica, Elpidiense Cascinare e Corridonia 7; Vigor Castelfidardo 6; Potenza Picena, Aurora Treia e Sangiorgese M.5; Rapagnano 4; Appignanese 3.

Michele Carletti