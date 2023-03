Moie Vallesina da sogno, Cagliese ko e salto playoff

MOIE VALLESINA

1

CAGLIESE

0

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini, Bentivoglio, Carboni, Balducci, Marini, Ruggeri, Paolucci, Rossetti, Berardi, Giampaoletti. All Rossi.

CAGLIESE: Paolucci, Ciampiconi, Corazzi, Pierpaoli, Gaggiotti, Brunelli, Romitelli, Cicci, Ciacci, Bucefalo, Genghini. All. Bettelli.

Rete: 10’ st Marini.

Note: espulso al 36’ st Brunelli per doppia ammonizione.

Il Moie Vallesina ritorna alla vittoria, in casa. Di misura, con la squadra di Rossi che non gioca la migliore partita, ma esce dal campo con il bottino pieno. Tre punti importanti per il morale e per la classifica alla fine di un match equilibrato con la Cagliese vogliosa di uscire dalla zona playout. Missione fallita per i giallorossi che cadono a inizio secondo tempo. Marini sigla il gol vittoria a seguito di calcio d’angolo saltando più in alto di tutti. Tre punti che portano Marini e compagni a occupare la quinta piazza che significherebbe playoff.