Moie Vallesina, Portuali Ancona e Marina all’inseguimento della Fermignanese

La Fermignanese è la nuova capolista solitaria del girone A di Promozione, ma appena dietro ci sono tre squadre "anconetane" a tallonare la squadra di Fini. Nella settima giornata frena un po’ il Moie Vallesina, che scende al secondo posto, prendendo solo un punto dal campo del Vismara dopo una prestazione opaca. Stavolta sfruttano invece il fattore campo Portuali Ancona e Marina che superano rispettivamente Osimo Stazione e Gabicce Gradara. Per i Portuali la vittoria è doppia, perché è festa grande per le 400 panchine di mister Ceccarelli. Entrambe si piazzano al terzo posto in compagnia del S.Orso. Quest’ultimo cade in casa del Barbara Monserra che fa il colpo di giornata grazie alla doppietta di Nardone. Non fa più notizia ormai il pareggio della Castelfrettese (sesto su sette partite) e finisce in parità anche Fabriano Cerreto e Biagio Nazzaro. Nel girone B di Promozione non riesce a trovare continuità la Vigor Castelfidardo che patisce la quarta sconfitta in campionato sul campo dell’Elpidiense Cascinare in un raggruppamento che vede in testa il Trodica di mister Lelli e il Monticelli. In Prima Categoria si alternano ogni settimana le squadre prime in classifica. Questa settimana guarda tutti dall’alto la Filottranese di Strappini che espugna con tre gol il campo della Castelleonese staccando Montemarciano e Pietralacroce che rimediano un pareggio a Marzocca e una sconfitta a Santa Maria Nuova. Bel colpo della Real Cameranese che espugna Senigallia portandosi al terzo posto. Risalgono anche Borgo Minonna e Sassoferrato Genga. Nel girone C la Passatempese non va oltre il pari casalingo contro l’Elite Tolentino. In testa da sola la Vigor Montecosaro.