Moie Vallesina si prende la vetta, blitz del Marina. La sorpresa è Pietralacroce

È un Moie Vallesina che fa sul serio. La squadra di Rossi lo ha dimostrato sabato quando ha centrato la seconda vittoria consecutiva, la quarta su sei giornate mandando al tappeto per la prima volta in campionato la Biagio Nazzaro Chiaravalle. Un successo che vale la vetta del girone A di Promozione per la squadra di Moie in coabitazione con il Sant’Orso e la Fermignanese. Passo in avanti del Marina che espugna il campo del Barbara Monserra raggiungendo al quarto posto, a quota 10 punti, i Portuali – sconfitti domenica dal Valfoglia – che stanno attraversando un periodo negativo visto il punto conquistato nelle ultime tre uscite. Rialza la testa l’Osimo Stazione, mentre non vanno oltre il pari il Fabriano Cerreto e soprattutto una Castelfrettese che soffre di pareggite: la squadra di Fenucci – che non ha mai vinto in campionato – conquista il quinto pareggio su sei uscite. Nel girone B la Vigor Castelfidardo con Altobello torna a gioire piegando Treia. In Prima Categoria cambia ancora la vetta nel girone B. Ora, dopo quattro giornate, ci sono due squadre a comandare: il Montemarciano, che segna altri tre gol, e il sorprendente Pietralacroce, che si aggiudica la sfida tra neopromosse contro la Falconarese. Il big match di giornata vede la vittoria della FIlottranese (ora terza assieme all’Olimpia Marzocca), che nel finale ha la meglio su un Castelbellino che dopo appena una giornata saluta il primo posto del girone. Giornata amara nel girone C anche per la Passatempese, che non riesce a trovare la continuità sperata, perdendo il derby di Porto Recanati.