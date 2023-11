"Moie Vallesina vola ai Quarti di Coppa Italia di Promozione"

MOIE VALLESINA

3

OSIMO STAZIONE

1

MOIE VALLESINA: Barigelli, Coppari, Baioni, Carboni (Borra), Canulli, Marini, Gueye (30’ st Bontempi), Costantini (25’ st Pucci ), Rossetti (15’ st Severini), Giunchetti (20’ st Sassaroli), Giampaoletti Fe. All. Rossi.

OSIMO STAZIONE: Bonifazi, Masi (10’ st Parissi), Marini, Staffolani, Strologo, Rinaldi (10’ st Caruso), Gatto, Karaliu, D’Uria, Camilloni, Gelli (10’ st Pesaresi). All. Bucci.

Arbitro: Serpentini di Fermo

Reti: 20’ pt Gelli, 25’ pt Canulli, 30’ pt Rossetti (rig.), 10’ st Gueye

Il Moie Vallesina rifila altri tre gol all’Osimo Stazione anche al ritorno degli ottavi volando così ai quarti di finale di Coppa Italia di Promozione. Oggi in campo nella Coppa Italia di Eccellenza l’Osimana di scena alle ore 14:30 a Gallo di Petriano contro il K Sport Montecchio Gallo per l’andata delle semifinali. In Coppa di Promozione alle ore 14:30 Biagio Nazzaro Chiaravalle-Marina, ritorno degli ottavi (1-1 all’andata).