"Molte formazioni puntano in alto a Ancona: il nostro obiettivo sono i playoff"

Altra stagione e altra panchina al Borgo Minonna (Prima Categoriagirone B) per Cristiano Luchetta. Il ’Ferguson’ del calcio dilettantistico marchigiano. "E’ il mio nono anno che alleno il Borgo Minonna, ottavo campionato vista la pausa del Covid - racconta mister Luchetta, classe 1972 -. Quest’anno abbiamo cambiato molto e ringiovanito la rosa. Siamo andati a cercare elementi di qualità. Ed è normale che quando si cambia molto c’è da fare un po’ di rodaggio. Prima di diventare squadra ci vorrà un po’ di tempo, anche se dobbiamo trovare al più presto il giusto amalgama anche perché ci attende un calendario molto difficile". Oggi all’esordio in campionato subito un derby. Casalingo. Contro la Sampaolese, "una squadra brillante, giovane, che parte sempre molto forte e si è già visto con le due partite che hanno disputato in Coppa dove hanno colto un pareggio e una vittoria. Un avversario che abbiamo sempre sofferto". Per un girone B dove ci sono varie formazioni che ambiscono ai quartieri alti della classifica. "C’è un trio di livello superiore: Sassoferrato Genga, Filottranese e Castelbellino. Dietro potremmo esserci noi, ma anche il Montemarciano, Borghetto, Olimpia Marzocca. Queste squadre possono ambire agli altri due posti playoff".

Un Borgo Minonna che punta agli spareggi promozione, l’obiettivo che si è posta la società jesina. "La società ci ha chiesto il quinto posto, ma sarà molto dura, un girone veramente tosto, non vedo squadre materasso, ma solo formazioni attrezzate. Avremo un inizio di campionato difficile: nelle prime sette giornate ci attendono due trasferte consecutive e avversari come Filottranese, Sassoferrato Genga e Castelbellino, non dimenticando lo Staffolo, altro derby che ogni anno ci crea non poche difficoltà. Alla seconda poi la prima trasferta sul campo della Real Cameranese, in sintetico, e contro un avversario che si è rinforzato con elementi di qualità tra i quali l’ex Anconetani".

Attenzioni sul proprio girone, il B, ma un occhio anche al C, dove è stata inserita una sola squadra della provincia che vorrebbe fare bene e magari risalire subito la china. Quella Passatempese retrocessa l’anno scorso dalla Promozione. "L’ho vista giocare in Coppa Marche contro la Filottranese ed è un’ottima squadra visto che può vantare Donzelli in attacco, Campana in porta, Stortoni e Ferri, ex Osimana, a centrocampo. Un girone C difficile dove vedo favorite Camerino ed Elite Tolentino".