Molto dipende dalla finale playoff

Il girone B non è stato ancora definito. Molto dipende dall’esito della finale playoff per la serie B tra Lecco e Foggia. Se i pugliesi saliranno in B, sarà l’Alessandria a occupare l’ultima casella del girone B (spostandosi dallo A). In caso contrario saranno i laziali del Monterosi, che quest’anno giocheranno a Teramo, a scalare nel girone B. Questo il possibile girone (al netto del discorso iscrizioni in C (da attenzionare Siena e Pordenone) e delle possibili evoluzioni in B con le situazioni di Sampdoria e Reggina che potrebbero aprire le porte ad un possibile ripescaggio: Ancona, Arezzo, Carrarese, Cesena, Fermana, Fiorenzuola, Gubbio, Lucchese, Olbia, Perugia, Pontedera, Recanatese, Rimini, Sestri Levante, Siena, Spal, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro​​​​​ Monterosi o Alessandria.