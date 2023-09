Mondiale Melges 32: Enfant Terrible di Alberto Rossi a Ancona conferma la leadership

Melges 32 World Championship: nel secondo giorno di gara, l’Enfant Terrible-Adria Ferries consolida la sua leadership. Grazie a un terzo e due primi posti, il team del cinque volte campione del mondo di vela, l’anconetano Alberto Rossi, ha allungato il passo in classifica generale. Giornata difficile per Petite Terrible-Adria Ferries, rallentato da un paio di problemi tecnici. Questo, in sintesi, il bilancio della giornata di ieri. Condizioni tipiche della Wind Factory gardesana hanno reso elettrizzante la seconda giornata del Melges.

Evento, questo, organizzato dalla Fraglia Vela Riva – appunto a Riva del Garda – in collaborazione con la Melges 32 Class Association. Sfruttando le raffiche tese dell’Ora, Enfant Terrible-Adria Ferries (oggi 3-1-1) si è confermato come lo scafo più performante della flotta riuscndo ad allungare il passo in classifica generale, dove ora vanta un margine di 7 punti sui campioni uscenti di Pippa 2 (1-2-3) e nove su Wilma (3-3-2). E pensare che – a dirla tutta – la giornata non era iniziata nel migliore dei modi per il team di Rossi senior, penalizzato dagli Umpire durante le fasi di apertura della prima regata e scivolato nelle retrovie prima di rendersi protagonista di una strepitosa rimonta, conclusa con la conquista del podio di manche.

"La giornata chiusa con due ottime vittorie è iniziata in salita: nella prima prova, ci siamo ritrovati subito ultimi a causa di una penalità rimediata in partenza. Siamo stati molto bravi a non scomporci e a tenere alta la concentrazione – ha commentato Alberto Bolzan, randista di Enfant Terrible-Adria Ferries –. Ne è venuta fuori una prova di carattere della quale siamo molto orgogliosi. A bordo – prosegue – c’è un bel clima, siamo molto contenti di come abbiamo lavorato nel corso della stagione, del boat handling, del set up e, di conseguenza del passo. Mancano ancora due giornate e quattro prove: tanta è l’acqua che deve scorrere sotto il nostro scafo prima di poter scrivere i titoli di coda di questo Mondiale".

Più tormentata la giornata di Petite Terrible-Adria Ferries (5-7-4): l’equipaggio di Claudia Rossi (figlia di Alberto, ndr) è stato rallentato da un paio di problemi tecnici che gi hanno impedito di esprimersi al meglio delle potenzialità. Scivolato al quarto posto della classifica provvisoria, Petite attende con ansia di tornare in corsa per il podio. Il Mondiale riprende oggi alle 13: la Pro Gabriella Gabrielli ha in animo di portare a termine altre due prove, sono previste un massimo di dieci regate. Oltre a incoronare il nuovo campione iridato, i risultati della manifestazione saranno utili a definire la classifica delle Melges 32 World League 2023.

A bordo di Petite Terrible-Adria Ferries: Rossi, Diego Negri, Lorenzo Bressani, Matteo Mason, Francesco Gabbi, Francesco Rampazzo, Marco Furlan e Giulio Maccarrone. Sull’Enfant, papà Alberto, Vasco Vascotto, Alberto Bolzan, Stefano Ciampalini, Matteo Celon, Matteo Casali, Roberto Strappati e Matteo Ramian.

Nicolò Moricci