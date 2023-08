Mondiali di Atletica: Dal 19 al 27 agosto a Ancona Barontini in pista

Nel fine settimana scatteranno i Mondiali di atletica all’aperto a Budapest che terranno compagnia gli appassionati dal 19 al 27 agosto. Saranno 78 gli atleti italiani (oltre a Tamberi ci sarà negli 800 metri anche l’altro anconetano Simone Barontini) che prenderanno parte alla rassegna iridata. L’ultima edizione fu quella del 2022 a luglio, a Eugene. In Oregon Tamberi conquistò un quarto posto nell’alto fermandosi solo a 2,35, un risultato non da buttare visti i fastidi alla gamba sinistra che avevano accompagnato l’avvicinamento all’appuntamento iridato. Poi ad agosto l’altista delle Fiamme Oro trionfò agli Europei outdoor di Monaco. Ora Gimbo torna nella capitale dell’Ungheria, in quella Budapest dove un anno fa ha festeggiato l’addio al celibato, ma con altri propositi: di festeggiare quel mondiale all’aperto a cui inizierà a dare l’assalto domenica mattina, alle ore 10:35, ora in cui prenderà il via la gara di qualificazione alla finale di salto in alto (in gara per gli azzurri anche Fassinotti e Sottile). Ultimo atto invece - con in palio il tanto agognato oro - che andrà in scena martedì 22 agosto con inizio delle sfida alle ore 19:55.