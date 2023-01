Mondonico è un gigante: non passa lo straniero Petrella genio e sregolatezza, Di Massimo toreador

Perucchini 6,5: dà sicurezza alla squadra anche senza dover compiere parate impegnative. Mezzoni 6: sempre imperiose le sue sgroppate sulla fascia, nel primo tempo sfiora anche il gol servito da Petrella, poi bada al sodo perché non ha bisogno di strafare.

Mondonico 7: il solito gigante in area di rigore, non sbaglia nulla, non concede nulla, una colonna portante della difesa dorica.

De Santis 6,5: è chiamato spesso e volentieri a chiudere sugli avanti toscani e si fa trovare sempre pronto all’appuntamento.

Martina 6: una sicurezza anche in fase difensiva, non concede mai spazi agli avversari che si presentano dalle sue parti, in avanti si vede poco ma quando c’è è sempre una spina nel fianco degli avversari.

Simonetti 6,5: il trattore di Colavitto sradica palloni dai piedi degli avversari in ogni circostanza possibile, parte a mille e macina chilometri.

Gatto 6: non dà solo ordine alla manovra, ma si rende indispensabile anche in fase difensiva, senza mai rischiare nulla.

Paolucci 6,5: il suo ingresso in campo si nota subito, ha una gran voglia di tornare a giocare, con Prezioso in regia la mezzala pescarese si nota più volte anche in fase offensiva.

Prezioso 6,5: partita di grande intensità e determinazione, sia in fase difensiva sia in supporto alla manovra d’attacco, muscoli e lucidità in interdizione e in costruzione della manovra, anche schierato al centro della mediana.

Petrella 7,5: firma il primo gol sotto la curva dorica, gioca a tutto campo, non risparmiando energie neanche in fase di ripiegamento.

Lombardi 6: mezz’ora per dare fiato ai compagni, sempre generoso.

Moretti 6,5: gioca per la squadra, confeziona due assist nel primo tempo, più subisce il fallo da rigore che permette il raddoppio all’Ancona. Nella ripresa il palo gli nega il gol personale. Di Massimo 8: quando riesce a mettere sull’asfalto tutti i suoi cavalli l’Ancona decolla, a inizio ripresa prova anche a mandare in porta Moretti. Alla fine due gol e una prova di classe cristallina. Pecci e Mattioli ng.

All. Colavitto 7: mette in campo una squadra affamata e capace di mettere sotto sin dai primi minuti il Pontedera.

g.p.