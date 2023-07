Mondonico pronto al ritorno Cessioni per arrivare a Energe

Mercato avanti adagio, nel segno della prudenza. Il messaggio di patron Tiong è chiaro: ora si può comprare, ma sempre con un occhio al monte ingaggi e, soprattutto al numero di giocatori sotto contratto. Ecco perché l’attaccante Antonio Energe, che sarebbe già d’accordo con il diesse Francesco Micciola, ancora non è arrivato, perché il direttore ha bisogno di fare spazio in una rosa numerosa, ma l’attaccante piace e potrebbe presto vestire la maglia biancorossa. Così come potrebbe farlo nuovamente Davide Mondonico: il giocatore rientrato al Crotone ha dichiarato alla società di appartenenza che gradirebbe tornare ad Ancona, non è affatto escluso che il Crotone e i dorici, a questo punto, si mettano d’accordo per soddisfare la volontà espressa dal centrale di difesa.

Sarebbe davvero il primo "acquisto" importante della società di Tiong e Canil in vista della prossima stagione. Anche perché se da un lato il Lecco vorrebbe Alessandro Bianconi, dall’altro vuole anche confermare Matteo Battistini che dunque non sarebbe più merce di scambio e, dunque, non arriverebbe ad Ancona. A Lecco, però, ci sono altri profili interessanti, da Patrick Enrici, centrale di difesa anche lui, a Eyob Zambataro, esterno di centrocampo con possibilità di giocare sia a destra sia a sinistra. E poi c’è anche l’altro esterno Luca Giudici, che piace molto a Donadel, anche se i lariani approdati in B difficilmente si priveranno di un giocatore come lui. Con Battistini confermato sulle rive del Lago di Como e Andrea Tiritiello dato per pronto alla firma a Padova – mai dire mai, da Lucca danno l’Ancona pronta alla maxi offerta per il difensore inseguito da diverse società –, un Mondonico che rientra ad Ancona sarebbe davvero un bel colpo per la squadra di Marco Donadel che, comunque, in vista del ritiro di Cingoli avrà bisogno di un altro centrale e di un esterno destro di difesa. A parte il settore arretrato, dove mancano almeno tre giocatori – Bianconi e De Santis sono dati in uscita e le loro partenze aumenterebbero le urgenze difensive – per gli altri reparti il diesse Francesco Micciola, pur avendo ricevuto l’ok a operare da mister Tiong, si muoverà all’insegna della prudenza: le richieste non mancano, per Pier Luigi Simonetti prima di tutto, ma anche per altri, ma l’Ancona non vuole svendere nessuno.

Quanto a De Santis le voci che lo darebbero vicino alla Recanatese sarebbero state smentite dai leopardiani che sostengono di non aver avuto nessun contatto con la dirigenza dell’Ancona, almeno finora. Anche qui, però, le cose potrebbero cambiare da un giorno all’altro. Intanto è stata fissata per lunedì 17 luglio al Collegio di Garanzia del Coni la sessione in cui saranno dibattuti e valutati i ricorsi presentati da Siena, Foggia e Perugia.

g. p.