Monterosi, test con una pari grado

Primo test vero per l’Ancona in campo oggi pomeriggio alle 17 a Teramo contro il Monterosi, formazione del Viterbese che milita in serie C girone C e che disputa le partite interne, appunto, nello stadio Bonolis. Primo test probante, in quanto la squadra di Donadel, che finora ha affrontato al massimo formazioni di serie D, si troverà di fronte il Monterosi Tuscia Fc, società che si prepara ad affrontare la sua terza stagione tra i professionisti. Potrebbe essere l’occasione per vedere all’opera gli ultimi arrivi, da Peli che potrebbe fare il suo esordio in biancorosso – ma che a Chiavari il 2 settembre non ci sarà, perché squalificato –, a Pellizzari in difesa, a Cioffi sulla trequarti. Si alza il velo su una delle possibili formazioni titolari della stagione alle porte, dunque, nella consapevolezza che sarà un’Ancona camaleontica e capace di cambiare atteggiamento e modulo adattandosi a diverse situazioni. Prossimo test mercoledì 23 agosto alle 17 a Corticella contro il Trento (test a porte chiuse), e quindi sabato 26 a Matelica. Intanto l’Ancona ha tesserato il portierino Gabriel Testagrossa proveniente dalla Pro Calcio Tor Sapienza. Il giocatore classe 2005 ha destato favorevoli impressioni durante le amichevoli giocate nel ritiro dorico di Cingoli e crescerà alle spalle di Perucchini e Vitali, tornando utile anche alla formazione Primavera.