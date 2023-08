Monti vice allenatore del Basket 2000 Senigallia in Serie B: ecco la nuova stagione

Alessandro Monti, già collaboratore dell’ex allenatore David Luconi, ora diventato direttore sportivo, è stato confermato come vice allenatore del Basket 2000 Senigallia, che parteciperà al prossimo torneo di serie B femminile. Sarà dunque l’assistente del nuovo capo allenatore Luca Pepa. Monti già da anni collabora con la società del presidente Bruno Pierpaoli e rimarrà a lavorare con la prima squadra per la quale sarà ancora un elemento prezioso, "una spalla ideale per il nuovo coach, un emergente come Luca Pepa". La società, dopo l’entusiasmante stagione scorsa culminata col quarto posto e una semifinale play-off superata a sorpresa contro Civitanova, prima di arrendersi in finale a un Campobasso davvero troppo forte, punta a ripetersi pur avendo cambiato molto nell’estate in corso, avendo come obiettivo un torneo di vertice nella prossima serie B interregionale 2023-24, di cui si attendono i gironi.

a.p.