Moretti: "Ora diamo continuità E’ lo step che ancora ci manca"

Due assist e un rigore procurato: la partita di Federico Moretti, lunedì sera al Del Conero, è terminata senza i gol del centravanti biancorosso, ma con tanto suo "carburante" nel motore dell’Ancona. Un assist per il vantaggio firmato da Petrella, il rigore subìto, che ha permesso a Di Massimo di realizzare il raddoppio, e poi l’assist per lo stesso Di Massimo per il definitivo tris. Tanta roba per l’attaccante dorico di Teramo chiamato a sostituire Spagnoli, ancora assente per infortunio. Ma anche un ottimo presupposto in vista della trasferta di domenica prossima a Fiorenzuola. "Contro il Pontedera ho visto un’ottima Ancona, avevamo preparato la partita in quel modo, cercando di non farli giocare. Sapevamo anche che la prima partita dopo le festività può essere un’incognita per la condizione fisica ma l’abbiamo affrontata molto bene, soprattutto nel primo tempo in cui con il nostro pressing siamo riusciti a non farli mai giocare, e in proiezione offensiva siamo riusciti a costruire e realizzare molto, cosa che poi nella ripresa ci ha permesso anche di gestire il risultato".

E’ stata la migliore Ancona della stagione?

"Sicuramente un’ottima prova ma abbiamo disputato anche tante altre partite in cui abbiamo giocato bene. Il risultato è quello che conta. Contro il Pontedera abbiamo saputo giocare la partita che volevamo. Una delle migliori prove stagionali".

Stavolta, però, siete riusciti a mantenere l’intensità alta fino a metà del secondo tempo, per poi passare a controllare la partita.

"E’ una cosa che il mister ci chiede sempre, ma non è facile essere sempre così dominanti, capita anche di subire di più, spesso dipende dall’avversario. Vista la qualità di squadra che abbiamo, essere dominanti come lunedì scorso ci aiuta ad ottenere questi risultati".

A livello individuale due assist e il rigore procurato: soddisfatto, al di là dello sfortunato palo nella ripresa?

"Per un attaccante il gol è sempre la cosa più bella. Ma quello che conta è il risultato della squadra ed essere utile ai compagni con gli assist. E anche aver procurato il rigore per me è motivo di grande soddisfazione. Sono contento così".

Negli equilibri del vostro attacco quanto pesa il rientro di Petrella dal primo minuto?

"Mirco è un giocatore che conosco dai tempi del Teramo e che non devo presentare C’è mancato tanto e quando lo si vede giocare se ne capisce il motivo".

Non è una coincidenza il fatto che con lui l’Ancona si sia espressa ai livelli di lunedì. "Quando hai giocatori di qualità, al di là delle giocate individuali, la squadra ne beneficia, indubbiamente, sia quando bisogna spingere sia quando bisogna tenere palla. E’ un giocatore che ha anche tanta esperienza e che dà una mano a tutti".

Adesso c’è Fiorenzuola, trasferta complicata.

"Ottima squadra. Cercheremo di dare continuità ai nostri risultati, che sarebbe poi quel salto di qualità che ci manca".

Giuseppe Poli