Moroni: "La Vigor deve crederci fino alla fine"

La Vigor deve vincere e sperare che il Pineto non faccia lo stesso. Solo così i sogni di gloria del popolo vigorino rimarrebbero intatti fino alla fine. Il direttore sportivo rossoblu Roberto Moroni è fiducioso, ma non si illude. Riconosce il merito dei ragazzi di Amaolo allontanando le polemiche su episodi dubbi e con altrettanta convinzione loda la sua Vigor.

Ai tifosi senigalliesi non è andato giù il rigore di domenica fischiato in favore del Pineto. Sui social ne parlano in tanti, che idea si è fatto?

"Ho visto le immagini, ma non sono un tipo social quindi non sono aggiornato su polemiche o altro. Da parte nostra non c’è alcun rammarico, la Vigor guarda al suo percorso e non si sofferma sui rigori delle avversarie. Questi episodi nel calcio sono all’ordine del giorno, gli errori possono capitare, ammesso che ci siano stati. Non ho nessuna intenzione di creare una polemica in merito".

Indubbiamente però il Pineto sta faticando, questo aspetto tiene viva qualche speranza in più…

"Al termine di una cavalcata eccezionale subentra un po’ di agitazione, è successo a noi lo scorso anno in Eccellenza, oggi sta capitando a loro, credo sia assolutamente normale. La Vigor ha matematicamente raggiunto la seconda posizione, ma non abbiamo alcuna intenzione di fermarci qui. Daremo il massimo sino all’ultimo minuto di questo campionato poi si vedrà. Il Pineto sicuramente farà altrettanto, anzi chissà che il tanto discusso episodio del rigore non possa dargli la spinta decisiva… Speriamo di no, indubbiamente però hanno tutte le carte in regola per chiudere la stagione senza patemi".

Adesso arriva la Sambenedettese, che derby sarà?

"Ad inizio stagione, quando ho saputo che l’ultima gara in casa sarebbe stata contro la Samb ero molto soddisfatto. Immaginavo un derby con tanta gente allo stadio, ma con obiettivi ben diversi rispetto ad oggi. I ruoli si sono invertiti, questo dimostra che il calcio è strano quindi dobbiamo crederci fino in fondo. Sarà una partita molto difficile ed altrettanto stimolante".

Un campionato meraviglioso, un pubblico che trascina la squadra ogni domenica… Il futuro della Vigor è roseo.

"Siamo entusiasti di questo percorso, credo sia uno dei migliori della storia rossoblu. Nonostante ciò andiamo avanti senza illusioni, sappiamo che potrebbero presentarsi dei momenti complicati in futuro. E’ importante esserne consapevoli, tuttavia credo che la mentalità di questa dirigenza e la passione della città faranno sempre la differenza".

Si spieghi meglio…

"La Vigor fa sempre il passo secondo la gamba, con raziocinio e positività. Accontentarsi non fa parte della nostra filosofia, allo stesso modo non amiamo fare stravolgimenti. Ai nostri ragazzi chiediamo di dare il massimo in ogni occasione, se si presenterà la possibilità di alzare ulteriormente l’asticella non ci tireremo indietro. Quando cammino per le strade di Senigallia in tanti mi fermano per parlare della Vigor, sarebbe assurdo ignorare tutto questo entusiasmo".

