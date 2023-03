Moroni: "La Vigor vuole il secondo posto"

La Vigor Senigallia si allena e continua a sperare nella rimonta, ma non è stata una settimana facile per l’ambiente senigalliese. In queste ore infatti, la società rossoblu ha dovuto affrontare due lutti che hanno profondamente addolorato tutto l’ambiente. La scomparsa della signora Enrica, la mamma del preparatore atletico della Vigor Massimo Massi e quella di Enzo Monachesi: politico, imprenditore, appassionato di sport che ha sempre supportato la sua amata Vigor. Enzo è venuto allo stadio fino a quando ha potuto, ma anche a distanza ha sempre seguito lo splendido cammino dei ragazzi di Clementi manifestando su Facebook il suo amore per i colori rossoblu.

"Enzo era un confidente per tutto ciò che riguarda lo sport – afferma Roberto Moroni, il direttore sportivo della Vigor -. Un uomo pieno di idee, un uomo di sport che è stato vicino alla Vigor ed a tante altre realtà del nostro territorio. Ci siamo conosciuti parecchi anni fa, ma ricordo con particolare affetto i nostri incontri e le chiacchierate quando era impegnato nel mondo della pallacanestro mentre io giocavo nella Vigor. La sua scomparsa ci lascia un vuoto enorme, Luca Meggiorin, il nostro amministratore delegato, lo è andato a trovare spessissimo in questi mesi. Sono giornate molto tristi, Senigallia perde un personaggio davvero importante – conclude il dirigente -. Infine a nome di tutta la società voglio rimarcare la nostra vicinanza anche a Massimo e alla sua famiglia, la perdita di un genitore è un dolore immenso". Sono giorni tristi, ma il cammino della Vigor è ancora lungo, nessuno vuole accontentarsi e domenica si torna in campo per affrontare la Vastese. La vittoria del Pineto, nel recupero contro il Cynthialbalonga, ha riportato gli abruzzesi a 9 lunghezze di vantaggio sui rossoblu, un fatto che non sembra turbare la società né scalfisce le ambizioni di una squadra estremamente solida.

"I nostri obiettivi li abbiamo costruiti cammin facendo e tra questi non c’era la vittoria del girone – sottolinea Moroni -. Il Pineto sta facendo un campionato strepitoso, quasi a parte direi, se dovessero arrivare al trionfo saremmo i primi a congratularci con loro, ma nulla è precluso, nel bene e nel male. Non dobbiamo rilassarci, vogliamo difendere un secondo posto che fa gola a tanti, ma la corsa alla vetta non è ancora terminata. Lo scorso anno abbiamo vinto il campionato eppure dopo la sconfitta di Montefano, molti temevano la rimonta delle nostre inseguitrici, oggi siamo noi a rincorrere, quindi credo che anche il Pineto non consideri chiuso il discorso - conclude il d.s. -. Ci sono ancora tante partite da disputare, finchè la matematica ci fa sperare ci proveremo con tutte le nostre forze. Ad oggi l’unico verdetto ha stabilito che la Vigor in questo campionato ci può stare alla grande".

Vincere, sfoderando una prestazione coraggiosa in un campo difficile come quello di Vasto sarebbe il miglior modo per celebrare la memoria di un tifoso che ha mostrato coraggio sino alla fine.

Nicolò Scocchera